Após roubo, ladrão é contido pela população até chegada da polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Arapongas

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, na tarde desta sexta-feira (07), depois de realizar roubo a um comércio de frutas e verduras na Rua Uirapuru, região central da cidade. Ele foi contido pela população até a chegada dos policiais.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, o proprietário de uma frutaria se deparou com o ladrão ao chegar em seu comércio. O homem estava fazendo menção de estar armado, colocando a mão para trás e roubando celulares e ainda uma quantia em dinheiro do estabelecimento. Após tentar fugir, o ladrão foi contido cerca de 200 metros à frente, pelo comerciante e outras pessoas que passavam na rua.

- LEIA MAIS: Arapongas: mulher com criança de colo é ameaçada com faca no pescoço

continua após publicidade .

Com a chegada da equipe policial, o homem passou a resistir com violência, com os braços e chutes, precisando ser contido e algemado. O suspeito assumiu o roubo a frutaria e também afirmou que antes, já havia roubado uma floricultura na região. Com ele, a polícia encontrou vários celulares roubados.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News