Após reforma, Paróquia Santíssima Trindade é reaberta com missa solene

Da Redação

Nesta sexta-feira (10), às 19 horas, o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, fará a "dedicação" da Paróquia Santíssima Trindade, como é chamada a cerimônia de consagração de novas instalações religiosas. A missa solene acontecerá após o Santuário Divino Pai Eterno, localizado na Vila Triângulo, em Arapongas, passar por grandes reformas.

continua após publicidade .

Quem conheceu o antigo espaço religioso vai se surpreender com as mudanças, o padre João Ozório de Oliveira afirma que a igreja "foi transformada". “Restaram do antigo templo, na verdade, apenas as paredes e os bancos de madeira, mas até estes foram revitalizados”, explica.

Seis capelas devocionais foram construídas na entrada, nas laterais e junto ao altar: Divino Pai Eterno, Virgem Maria, Batismo, Santíssimo Sacramento, Crucificado e Confissões.



continua após publicidade .

Outra novidade está no altar. Um painel retratando a Revelação da Santíssima Trindade foi elaborado pelo artista sacro Leonardo Gouveia, de Curitiba. No piso, que foi totalmente trocado, outra simbologia. Três riscos percorrem desde a entrada até o altar.

“Esses riscos no chão significam o Deus uno que se revela ao mundo: Pai, Filho e Espírito Santo. Um risco do altar que se faz três e três da rua para o altar que se fazem um”, explica o padre, que atua há dez anos no local, quando substituiu o padre e ex-prefeito Antônio José Beffa, que morreu em 2020, e foi um dos responsáveis pela transformação da igreja em santuário.

Além do piso, o forro foi artisticamente reconstruído e a iluminação foi renovada, assim como todo sistema elétrico. A igreja também pensou na questão tecnológica. Seis câmeras foram instaladas para as transmissões das celebrações pela internet, além de um sistema de som de ponta.

continua após publicidade .

Novas sacristias foram construídas. Outra atração são doze vitrais bizantinos instalados. A parte externa passou por uma nova pintura. Novas cruzes foram colocadas e as torres ganharam iluminação. O padre prefere não dizer o valor investido na reforma, mas observa que foi um montante considerável. Ele explica que o dinheiro veio de voluntários e empresários.

“A igreja passou, na verdade, por uma transformação profunda, trazendo para Arapongas a beleza da arquitetura e da arte sacra. É uma grande conquista para a comunidade e para Arapongas. Deus também nos fala através da beleza e da arte. Costumo dizer que a casa tem que ser do jeito do dono e Deus é belo. A beleza de Deus precisa então estar estampada em todo templo e é isso que procuramos fazer na Paróquia Santíssima Trindade”, completa o padre.