Após perseguição, jovem é preso com 78 pedras de crack em Arapongas

Uma perseguição a um rapaz de 21 anos na noite desta segunda-feira (04) resultou na apreensão de 78 pedras de crack. A prisão e apreensão ocorreram no Jardim Caravelle, em Arapongas. O rapaz, fugiu após perceber a presença dos policiais militares que estavam em rondas pelo bairro. O suspeito foi perseguido e preso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher perde R$ 1,8 mil após golpista se passar por filho na região

Conforme o boletim de ocorrência, a PM avistou um rapaz já conhecido no meio policial pelos crimes de tráfico de drogas e furto. Quando o suspeito percebeu a presença da viatura fugiu de bicicleta ignorando a voz de abordagem e os sinais sonoros e luminosos emitidos pela polícia.

continua após publicidade

Durante a fuga o suspeito jogou um objeto no chão. Após 15 metros o jovem parou sendo abordado pela equipe policial. Durante busca pessoal foi encontrado 26 pedras de crack. A equipe realizou uma varredura no local e encontrou o objeto dispensado pelo rapaz, um frasco plástico com 52 pedras de crack, totalizando 78 pedras do entorpecente.

O homem informou que venderia cada pedra de crack a R$10 totalizando um ganho de R$780 e que após o “trabalho” receberia R$180. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado com a droga apreendida para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News