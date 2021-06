Após pedir ajuda, motociclista é atropelado na rodovia; Veja

Continua após publicidade

Um motociclista foi atropelado por um Fiat Palio na noite deste sábado (26) na Rodovia PR-444 em Arapongas. Segundo testemunhas, ele havia cruzado a pista para pedir apoio depois que a moto em que estava com a esposa, apresentou problemas e no retorno foi pego pelo veículo.

Ele sofreu fraturas de fêmur e traumatismo craniano (TCE) de acordo com socorristas da ambulância avançada do SAMU que deu assistência com o resgate da concessionária VIAPAR.

O motorista do Palio disse que trafegava de Arapongas no sentido a Mandaguari quando aconteceu o atropelamento que chegou a quebrar o para-brisas do carro com o impacto da vítima.

Veja: