Após negar dançar com ex-marido, mulher é agredida com 'capacetadas'

Uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, foi agredida com "capacetadas" pelo ex-marido, após se negar a dançar com ele. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na madrugada deste sábado (8).

De acordo com o B.O., a mulher estava em um bar localizado no bairro Jardim São Bento, quando foi abordada pelo ex-companheiro, por volta das 01h06. O homem teria ficado insistindo para que ela dançasse com ele, mas ela negou e foi embora do estabelecimento.

Segundo relato da vítima, o suspeito ficou nervoso e a seguiu até sua residência. Quando ela estava chegando perto de sua casa, foi agredido com um capacete, socos, empurrões e teve o lábio mordido pelo homem. Ele também a xingou de diversas ofensas.

A mulher conseguiu fugiu do ex-marido, mas quando a PM de Arapongas chegou no local, ele já havia fugido. A vítima foi orientada e afirmou que durante a semana iria solicitar uma medida protetiva contra o ex.

