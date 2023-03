Após denúncias de tiros, arma é apreendida em Arapongas

Da Redação

Arma estava sem munições

Um homem suspeito de efetuar disparos de arma de fogo no interior de um estabelecimento foi preso em Arapongas, na tarde desta terça-feira (28). Um revólver calibre 38 foi apreendido pela Polícia Militar (PM).

Conforme a polícia, o homem foi abordado, confessou ter atirado dentro do comércio e ainda contou onde estava a arma. Os motivos dos disparos não foram repassados.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Arapongas.

