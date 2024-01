Após denúncia, homem é preso pelo crime de roubo agravado em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas recebeu denúncia na tarde desta sexta-feira (5), informando de que um homem com mandado de prisão em aberto estava na Rua Faisão, no bairro Vila Sampaio. De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo possuía um mandado em aberto pelo crime de roubo agravado.

continua após publicidade

Conforme relato, quando as autoridades chegaram no endereço informado na denúncia, se depararam com um veículo Fiat Tipo, com dois ocupantes, e realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com os homens, mas os policiais constataram que contra um deles havia em mandado expedido pela Vara de Execuções em Meio Aberto de Londrina.

- LEIA MAIS: Mulher pede para usar banheiro e furta celular de vizinho em Arapongas

continua após publicidade

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Arapongas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos militares e evitar possíveis fugas.

Siga o TNOnline no Google News