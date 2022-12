Após colisão veículo acerta muro de residência em Arapongas

Da Redação

Uma colisão envolvendo dois veículos, um GM/Prisma e um Jeep Compass foi registrada na manhã deste sábado (24). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Drongo e Rolinhas, na área central de Arapongas.

Segundo testemunhas, o veículo Prisma teria atingido o Jeep, com a batida o Jeep invadiu a calçada e bateu no muro de uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, somente danos materiais.

A Guarda Municipal (GM) atendeu a ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas.

