Após capacitação, Semed certifica motoristas do Transporte Escolar

Participaram do momento demais secretários municipais e representantes da Secretaria de Educação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quarta-feira (1º), a entrega dos certificados de conclusão de curso para 55 motoristas do Transporte Escolar.

Desse total, 17 participaram do curso completo, com carga horária de 50 horas; quatro realizaram curso de aproveitamento, com carga horária de 16 horas; e 34 motoristas passaram por fase de renovação, também com 16 horas/aula.

"O curso teve por finalidade formar especialistas na área de atuação, em virtude da responsabilidade que cada um exerce no dia a dia. Com isso, eles estão melhores aperfeiçoados. Algo muito bacana proporcionado pela atual gestão. Ficamos contentes com a adesão desses profissionais e, agora, com o resultado final”, falou a secretária da Educação, Cristiane Rossetti.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, também prestigiou os motoristas, e ressaltou sobre melhorias destinadas ao setor. “São capacitações que fortalecem o servidor, oportunizando crescimento profissional e valorização. Já conversamos com o prefeito Sérgio Onofre, e vamos realizar melhorias no nosso pátio de máquinas e veículos, trazendo uma instalação física de maior qualidade”, salientou.

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

