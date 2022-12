Após bater em carro, motociclista é atropelado em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sistema de Atendimento Móvel de Urgência atendeu a vítima

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no início da noite desta quinta-feira (1º), na Avenida Gaturamo, próximo ao Cidade Canção, em Arapongas, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo testemunhas, a vítima bateu contra uma carro, foi jogada para o outro lado da pista e atropelada por um veículo na sequência. Ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender o homem, que sofreu ferimentos graves.

-LEIA MAIS: Motorista tem as duas pernas esmagadas pelo próprio caminhão no PR

continua após publicidade .

De acordo com o socorrista Rodrigo Fernandes, o motociclista se encontrava inconsciente durante o atendimento. "Foi feito rolamento de emergência para desobstruir suas vias aéreas até a chegada do Suporte Avançado no local. A vítima encontrava-se inconsciente e com fraturas exposta em membro superior esquerdo. Na chegada equipe médica, foi imobilizado e colocado no interior da ambulância", contou.

Entubada, a vítima foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

A avenida ficou parcialmente interditada durante o atendimento do Samu e do Siate do Corpo de Bombeiros, que também prestou apoio no local.

Siga o TNOnline no Google News