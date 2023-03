Após ameaça com arma em colégio, famílias cobram segurança; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após um aluno sacar uma arma para outro estudante, muitos pais foram ao Colégio Estadual Irondi Pugliesi, de Arapongas, norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (30), acompanhar o início das aulas. Apreensivos e assustados, famílias cobram mais segurança na instituição. O jovem, de 16 anos, foi apreendido pela ameça, a princípio, ele usou um revólver.

continua após publicidade .

Juliana de Oliveira, de 37 anos, mãe de um adolescente de 13 anos, disse que o filho mandou mensagens para ela falando que tinha uma pessoa armada na instituição e que estava trancado na sala de aula. “Vim cedo com ele para cobrar mais segurança, esse fato deixou a gente muito preocupada, muito nervosa mesmo. Meu filho me mandou mensagem na hora, ele contou que a turma dele estava trancada na sala, por segurança, pois tinha gente armada na escola falando que ia matar. Nossa, eu fiquei desesperada. É preciso ter mais segurança, câmeras, viatura, detector de metal, enquanto isso não acontece, queremos uma viatura aqui na frente, para revistar alunos. Já estive aqui na semana passada e falei que era necessário manter o portão trancado. Queremos providências do Colégio, no Núcleo Regional de Educação, da PM, da GM, do Governo, não importa quem, queremos providências”, desabafa.

Irmã de aluno, Adriele Barba de Melo, de 31 anos, disse que o familiar já foi ameaçado no colégio e todos estão apavorados. “Ele tem 11 anos, estudava em outro colégio, mas quando inaugurou aqui, ele veio estudar no colégio. Ele nos contou, muito assustado, que tinha um aluno ameaçando o outro com uma arma. Queremos mais segurança, patrulha na porta revistado. Não tem como sair para trabalhar e ficar com a cabeça preocupada dessa forma, ainda mais que meu irmão já foi ameaçado, rasgaram a bolsa dele, ele nem queria estudar aqui mais. Era um colégio tão esperado e agora isso. Graças a Deus, não saiu tiro, o colégio tem que ter mais segurança, ensinar a ler e escrever, mas a educação, vem de casa. Os pais precisam dar mais atenção aos filhos”, disse.

continua após publicidade .

Equipes da Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal acompanharam o início das aulas. O chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa, também estava na instituição. Veja:

null - Vídeo por: tnonline

O adolescente que usou a arma segue apreendido. A Polícia Civil informou que o garoto ainda não repassou detalhes de como conseguiu o revólver. O caso segue sendo investigado.



continua após publicidade .

PREVENÇÃO

Em nota, Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), afirmou ainda que está atuando para combater a violência nas escolas. “Além do apoio da Patrulha Escolar às escolas, o Governo do Estado tem investido em prevenção, como o primeiro Treinamento de Segurança Escolar Avançado em escolas da rede estadual, no último fim de semana, e a instalação do Olho Vivo, uma torre de segurança com câmeras e inteligência artificial para medir comportamentos e situações que possam representar risco à integridade dos alunos e servidores”.

A AMEAÇA

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no final da manhã desta quarta-feira (29), após ter sacado um revólver para ameaçar outro adolescente dentro do Colégio Estadual Irondi Pugliese, na zona sul da cidade.

A ameaça ocorreu em frente a duas pedagogas e nenhum tiro foi disparado. A situação gerou confusão no colégio e vários pais seguiram até a instituição.

continua após publicidade .

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), que está acompanhando o caso e encaminhou uma equipe até o local, a situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas após dois estudantes serem retirados de sala devido a uma discussão. “Um dos alunos envolvidos sacou uma arma da mochila e ameaçou o estudante na frente das profissionais, que conseguiram acalmá-lo”, diz a nota da Seed-PR.

Após a ameaça, o adolescente de 16 anos fugiu. A Polícia Militar foi acionada e a segurança no local foi reforçada, inclusive com apoio de aeronave.

Segundo informações da PM, ao tentar levar a dupla a sala da diretoria, o aluno saiu das dependências da escola e retornou cinco minutos depois. O aluno teria dito que não mataria o colega “por respeito às professoras”.

O adolescente foi encontrado pelos policiais em frente à sua residência e encaminhado, junto com um responsável, para a 22ª Subdivisão Policial (SDP). Segundo a Polícia Civil, foi mantida a apreensão em flagrante pelo crime de ameaça.

O Colégio Estadual Irondi Pugliesi foi inaugurado em setembro de 2022. Com capacidade para 1,2 mil alunos, o estabelecimento de ensino atende os bairros da região Sul de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News