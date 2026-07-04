Após acidentes, Prefeitura de Arapongas irá intensificar fiscalização de patinetes elétricos

Polícia Militar registrou sete ocorrências em 2026, contra nenhuma no ano passado; município alerta para regras de uso e risco de multas

O aumento expressivo na circulação de patinetes elétricos pelas ruas de Arapongas (PR) tem gerado alerta. Segundo levantamento da Polícia Militar (PM), apenas em 2026 já foram registradas sete ocorrências envolvendo colisões ou quedas com o veículo na cidade, contra nenhum registro no ano anterior. O município é um dos primeiros da região a regulamentar o uso desse tipo de veículo em lei municipal e a Prefeitura afirma que vai intensificar a fiscalização e partir desta segunda-feira (06).

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A gravidade da situação ganhou destaque após a morte de Nicolle Moraes, de 18 anos. A jovem sofreu um acidente no último dia 22 de junho. Ela estava internada no Hospital Norte Paranaense (Honpar) e faleceu na última terça-feira (30).

Na manhã de quinta-feira (2) mais uma ocorrência foi registrada, uma mulher que conduzia um patinete elétrico bateu contra um caminhão ao entrar em uma rotatória na Avenida Taperaçu-Cinza e também precisou ser atendida pelo Samu.

Número de acidentes gera alerta

O secretário municipal de Segurança, Paulo Argati, avalia que a tendência de acidentes acompanha o crescimento do número de veículos nas vias, mas reforça a necessidade de os usuários respeitarem as regras de circulação, que foram regulamentadas pela prefeitura em novembro do ano passado.

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“Só é permitido esse tipo de equipamento com 16 anos ou mais e quando estiverem utilizando os equipamentos de segurança, com o uso do capacete. Percebemos essa crescente e já realizamos em torno de 300 abordagens de usuários de patinetes elétricos na cidade”, ressaltou o secretário.

Argati lembra ainda que o descumprimento da lei municipal acarreta apreensão do veículo e multa de R$ 150. “Além da regulamentação, que também não permite andar em rodovias e nem na contramão, a gente recomenda não usar fones de ouvido. Estamos fazendo trabalho de conscientização e vamos continuar com essas abordagens”, finalizou.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Rafael Cita afirmou que, a partir de segunda-feira, quem não cumprir a lei em relação aos equipamentos de segurança e exigência de idade terá o patinete apreendido. O prefeito completa que pais coniventes também serão responsabilizados. “Fizemos campanhas de orientação! Agora é o rigor da lei”, disse na publicação.