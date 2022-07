Após 2 anos, Festa do Ovo e do Abacate volta a ser realizada; confira

Da Redação

A organização espera receber um grande público nos dois dias da festa

A tradicional Festa do Ovo e do Abacate volta a ser realizada em Arapongas após um hiato de 2 anos por conta das restrições da pandemia. A organização espera receber um grande público nos dois dias da festa, que vai contar com cerca de 20 barracas de comidas ligadas aos ingredientes que nomeiam o evento, além de apresentações culturais, música ao vivo e palestras para os produtores. O evento está marcado para os dias 20 e 21 de agosto, na Colônia Esperança.

De acordo com Aderson Tokushima, integrante da comissão organizadora da festa, a programação ainda está passando pelos detalhes finais, e em breve será divulgada oficialmente.

“O que posso adiantar é que temos uma centena de pessoas envolvidas na festa que deverá contar com cerca de 20 barracas de gastronomia diversa, mas sempre com opções ligadas ao ovo e ao abacate. Teremos nosso tradicional sorvete de abacate, além de comidas típicas japonesas e outros cardápios mais tradicionais”, explicou.

Tokushima disse ainda que algumas apresentações culturais estão programadas para o evento.

“Ainda estamos acertando os últimos detalhes da programação, mas no sábado, dia 20 devemos ter palestras para os produtores, e a noite, música ao vivo para o público. No dia 21, domingo, teremos apresentação de Taikô, com um grupo de Londrina. Nossa expectativa é de receber pelo menos 15 mil pessoas durante os dois dias de festa”, finalizou.

