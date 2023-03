Após 1 ano paralisada, obra da IFPR Arapongas será retomada

Da Redação

Após mais de 1 ano de paralisação, a construção do primeiro bloco do campus avançado do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Arapongas, norte do Paraná, será retomada. A ordem de serviço que autoriza o prosseguimento dos trabalhos deve ser emitida até sexta-feira (24). A partir da emissão, a nova construtora vencedora da licitação terá 15 dias para iniciar a obra.

A obra está parada desde novembro de 2021, quando a construtora anteriormente contratada abandonou o serviço, com apenas 30% do projeto executado. A desistência ocasionou a necessidade de realização de um novo processo de licitação além do processo de penalização da construtora que foi multada em aproximadamente R$ 120 mil. Após realizadas todas as instâncias administrativas, um novo processo licitatório foi realizado no fim de dezembro de 2022 e a empresa vencedora foi uma construtora de Londrina.

“Foi um esforço gigantesco no final do ano. Nossa equipe se dedicou muito cumprir os prazos e concluir o processo devido a todas as adversidades que tivermos”, ressalta o diretor do Campus, professor Thiago Pereira do Nascimento.

Para dar continuidade a obra, a equipe dependia de uma autorização - por parte do Ministério da Economia e também da Secretaria de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Setec), vinculada ao Ministério da Educação (MEC) - para utilizar os recursos financeiros renascentes do contrato anterior para retomar a obra.

fonte: reprodução Obra foi abandonada pela primeira construtora contratada

“Na semana passada, o reitor Odacir Antonio Zanatta e o pró-reitor Gutemberg Ribeiro estiveram em Brasília no MEC, visitaram presencialmente a equipe da Setec e voltaram com a autorização positiva que é a última instância para emitir a ordem de serviço”, comemora o diretor.

A ordem de serviço deve ser emitida no máximo até sexta-feira (24), dando prazo de 15 dias para que a construtora assuma o canteiro de obras. A expectativa é que os trabalhos reiniciem entre o fim do mês de março e início do mês e abril. “Haverá uma nova construtora no local dando continuidade à obra paralisada depois de todo esse tempo e esforço necessário para conseguir concluir essa etapa do processo”, pontua.

PROBLEMAS COM A 1ª CONSTRUTORA

A obra se manteve paralisada após rescisão de contrato com a empresa Construtora D.A.C. Pontes Engenharia, da cidade de Porto Velho (RO), após sérios problemas de evolução da obra.

“Houve grande dificuldade por parte deles em cumprir o contrato, além de erros nas etapas iniciais, o que causou atrasos e prejuízos à obra. Com muita insistência de nossa parte, a construção chegou em 30%. E em novembro do ano passado, eles abandonaram o canteiro de obras”, disse.

Nesse período, o Instituto Federal do Paraná fez todo o processo de fiscalização, notificação e penalização à construtora – com multa no valor de R$ 112 mil.

PROJETO

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Avançado Arapongas – será instalado em terreno doado pela Prefeitura Municipal, na Avenida Saracura do Mangue, Parque Industrial. O primeiro bloco deve contar com 930 metros quadrados de área, com 10 salas, para aula e setor administrativo. Quando foi iniciada, a obra contava com recursos de R$ 1.588 milhão. Agora na retomada, a construção terá repasse de R$ 1.399 milhão.

