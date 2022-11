Apoiadores de Bolsonaro bloqueiam PR-444 em protesto à vitória de Lula

Da Redação

Um grupo de caminhoneiros apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) bloquearam, na tarde desta segunda-feira (31), a PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, em protesto ao resultado do segundo turno das eleições. A manifestação teve início por volta das 14h50 por conta da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que recebeu 50,9% dos votos válidos no segundo turno contra 49,1% de Bolsonaro. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57, com apuração de 98,81% das urnas e 50,83% dos votos válidos.

Conforme informações apuradas no local, insatisfeitos com o resultado das eleições os manifestantes atearam fogo em pneus colocados no meio da pista. Os manifestantes informaram que o bloqueio é liberado a cada 30 minutos, permitindo a passagem de carros de passeio e também veículos com carga perecível e também com remédios.

“Estamos paralisando a rodovia, pois não estamos de acordo com o que aconteceu nesta eleição. Estamos deixando passar ônibus, ambulâncias, cargas vivas, carga com alimento perecível, passando. Tudo acontecendo pacificamente", disse o caminhoneiro Ademir, de Arapongas.

“Não concordamos com o resultado da eleição e estamos brigando pelo futuro dos nossos filhos para que não vire um país comunista como os demais da América do Sul”, disse Fernando Bonfim, que também é caminhoneiro e participou do protesto..

PARANÁ



Além da PR-444 em Arapongas, pelo menos outras 34 interdições ocorrem no Paraná nesta segunda-feira (31) também em manifestação contra o resultado das eleições. Confira os pontos de bloqueio registrados até às 17h40:

BR-476, km 357, em União da Vitória. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos, automóveis e transporte coletivos têm fluxo liberado. Cerca de 30 manifestantes no local. BR-376, km 3, em Maringá. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos (todos os veículos); BR-376, km 662, em Tijucas do Sul. Rodovia sentido Santa Catarina parcialmente bloqueada; BR-280, km 257, em Marmeleiro. Rodovia é bloqueada nos dois sentidos para todos os veículos. BR-163, km 350, em Guaíra, na Ponte Ayrton Senna. Interdição total para todos os veículos em ambos os sentidos, sem previsão de liberação, em virtude de manifestação popular, com cerca de 15 manifestantes; BR-376, km 110, em Paranavaí. Interdição total sentido Maringá, com autorização de passagem apenas para veículos pequenos e trânsito sendo desviado pela marginal. Cerca de 40 manifestantes no local; PR-445, km 83, em Londrina. Bloqueio parcial, com liberação normal para carros, no trecho que liga a cidade a Cambé. PR-170, em Bituruna. Bloqueio total, com liberação para veículos de emergência. Bloqueio acontece na saída da cidade, sentido União da Vitória. Manifestantes colocaram fogo em pneus e troncos de madeira, o que causa congestionamento nos dois lados da rodovia. PRC-317, em Maringá. Manifestantes intercalam o bloqueio entre total e parcial. A manifestação ocorre na saída para Astorga. PR-182, km 484 em Realeza. Manifestantes realizam o bloqueio total das pistas com pneus incendiados. PR-412, km 10, em Guaratuba. Acontece o bloqueio total das pistas, com caminhões e pneus. PRC-466, km 100, em Jardim Alegre. Bloqueio total das pistas registrado, com veículos fluindo pelas laterais e queima de pneus. PR-092, km 304, em Joaquim Távora. Manifestantes bloquearam totalmente a pista e ocorre fluxo de veículos pelas laterais. PR-323, km 295, em Umuarama. Acontece bloqueio parcial para caminhões. Fluxo normal para caminhões com carga viva, perecíveis, carros oficiais, de emergência e de passeio. PR-281, em Chopinzinho. Cerca de 50 manifestantes trancaram a rodovia de acesso a cidade com fogo em pneus. Bloqueio total das pistas. PR-082, em Terra Boa. Registrado bloqueio parcial da pista, no qual caminhões não podem passar. Veículos de passeio têm a passagem liberada. Bloqueio acontece no trevo sentido Engenheiro Beltrão. PR-323, em Cruzeiro do Oeste. Manifestantes fazem um bloqueio parcial com maquinas agrícolas e madeiras. PR-239 e PR-180, em Nova Aurora. Acontece bloqueio parcial no trevo de acesso à cidade de Nova Aurora. BR-476, km 157, em Araucária. Cerca de 30 manifestantes bloqueiam parcialmente os dois sentidos, próximo ao trevo de acesso à estrada do Tietê. BR-116, km 152, em Mandirituba. Manifestantes bloqueiam parcialmente as pistas nos dois sentidos. Fluxo está liberado apenas para automóveis. BR-277, km 5, em Paranaguá. Manifestantes bloqueiam totalmente os dois sentidos da pista. BR-116, km 106, em São José dos Pinhais. Há interdição total da pista sentido decrescente. BR-476, km 278,2, em São Mateus do Sul. Pistas totalmente bloqueadas, nos dois sentidos. BR-163, km 7, em Barracão. Cerca de 30 manifestantes estão no local realizando bloqueio total das pistas, liberando a passagem de veículos pequenos a cada 30 minutos. BR-163, km 284, em Marechal Cândido Rondon. Cerca de 100 manifestantes realizam bloqueio total da via, em ambos os sentidos. BR-277, km 344, em Guarapuava. Cerca de 50 manifestantes realizam o bloqueio parcial da pista nos dois sentidos. BR-373, km 265, em Prudentópolis. Manifestantes realizam o bloqueio total das vias nos dois sentidos. BR-376, km 188, em Marialva. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-277, km 117, em Campo Largo. Bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-116, km 127, em Fazenda Rio Grande. Apresenta bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-369, km 61, em Bandeirantes. Acontece bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-153, km 112, em Ibaiti. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-476, km 171, em Contenda. Acontece bloqueio total em ambos os sentidos da via. BR-373, km 248 em Guamiranga. Apresenta bloqueio total em ambos os sentidos.

