Aparição de macacos em Arapongas atrai visitantes; assista

A aparição de macacos em uma mata próxima às residências no Vale das Perobas, em Arapongas, está atraindo dezenas de famílias ao local, principalmente aos fins de semana. O local é um fundo de Vale, considerado área de preservação permanente, com condomínios residenciais próximos. Adultos e crianças se divertem com a aparição dos bichinhos, que interagem com as pessoas de forma bastante próxima, chegando a entrar em veículos e pegar alimentos na mão. Um deles já recebeu até um nome: Chico, como é chamado carinhosamente, é o que mais interage com os visitantes.

Apesar de fazerem a alegria dos visitantes, essa proximidade está preocupando as autoridades de Meio Ambiente do município. Além dos riscos para a saúde que a proximidade com animais silvestres pode trazer, a manutenção do habitat natural dos macaquinhos também é objeto de atenção.

De acordo com o Biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Arapongas Robert Patryck, já foram vistos até 10 animais no local, mas o grupo de macacos ali pode chegar a 40 primatas. “O tempo de reprodução destes animais vai de dezembro a abril, então, as famílias estão com muitos filhotes. Pedimos para a população não alimentar estes animais, principalmente com alimentos industrializados com salgadinhos e outros. Pedimos também que mantenham distância deles, são animais que interagem bastante, mas o correto é deixá-los no habitat deles. A interação pode ser perigosa, eles são animais selvagens e imprevisíveis” explica o biólogo.

O Guarda Municipal Ambiental Emerson Alves reforça o alerta e explica que a GM irá intensificar rondas no local para orientar a população. “A movimentação de pessoas para ver estes animais está bastante elevada e percebemos que existe uma aproximação muito grande das pessoas com os macacos. Por conta disso, devemos adotar medidas especiais para que possa haver um convívio pacífico entre seres humanos e animais, da forma adequada. Devemos reforçar nossa presença através de rondas na região para orientação da comunidade e até mesmo para inibir qualquer irregularidade neste convívio”, garantiu o agente ambiental.

Outro ponto de atenção é a questão dos lixos, muitas vezes deixados na mata pelos visitantes. A moradora do bairro Jaqueline de Oliveira conta que muitas vezes, as pessoas levam alimentos e acabam deixando plásticos e diversos outros lixos ali. “A gente se preocupa pelo fato de estar sujando o chão, as pessoas chegam, entregam o alimento e não levam a sacolinha embora, acabam deixando no chão, ou muitas vezes um saco de pão, isso acaba sujando a mata deles o que não é legal para ninguém”, observou.

Jaqueline conta que já viu várias famílias de macacos na mata próxima ao bairro e que já conhece o macaco Chico desde janeiro deste ano. “Ele é muito carinhoso, desde o começo do ano tenho visto ele por aqui, já tinha visto antes na região do Parque das Nações. Se a gente chamar ele pelo nome ele vem, pega a comida na mão. Quando chega fim de semana aqui enche de crianças, de famílias e os macacos gostam, eles ficam bem agitados”, conta a moradora.

