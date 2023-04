Antirrábica: Arapongas vacina alunos de Medicina Veterinária

Da Redação

90 estudantes do curso foram vacinados

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde da última terça-feira, 25, a vacinação de 90 estudantes do curso de Medicina Veterinária, na Universidade do Norte do Paraná (Unopar). De maneira gratuita, os alunos receberam doses da vacina antirrábica - indicada para a prevenção da raiva, tanto em crianças como em adultos. A ação aconteceu no laboratório de Enfermagem.

“Nossa equipe fez este trabalho, garantindo saúde e segurança aos estudantes na prática diária das atividades na faculdade. Estamos sempre à disposição para somar com a população”, disse o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

VOCÊ SABIA?!

O que é Raiva?

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae.

IMPORTANTE: A raiva é de extrema importância para saúde pública, devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras.

Saiba mais sobre o assunto: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Raiva

