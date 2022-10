Antiga cadeia de Arapongas pode abrigar a nova sede do MP

Da Redação

Cadeia Pública de Arapongas foi demolida no final do mês passado na Rua Tucanos

O endereço onde funcionou por vários anos a Cadeia Pública de Arapongas, demolida na semana passada, pode receber a nova sede do Ministério Público (MP) do município. A informação foi divulgada nesta semana pelo prefeito Sérgio Onofre (PSC).

Nas próximas semanas, ele deve ir a Curitiba para discutir a doação da área na Rua Tucanos, no centro da cidade, com o governador Ratinho Junior (PSC). Onofre afirma que a ideia original era construir no local uma praça pública, como forma de retribuição aos moradores daquela região pelo transtorno causado com a presença da cadeia.

“Pensávamos em doar outro terreno para o MP, mas ali é perto do Fórum”, pontua o prefeito de Arapongas. Segundo ele, a mudança de planos representa também uma conquista para os moradores da região. “Será, de qualquer forma, um espaço útil e bonito, sem a bomba-relógio que era a cadeia pública”, assinala o prefeito. O terreno pertence ao governo estadual.

Atualmente, o MP de Arapongas está em dois endereços. A 1ª e 5ª promotorias funcionam na Rua Falcão, enquanto a 2ª, 3ª e 4ª promotorias estão instaladas junto ao Fórum, na Rua Íbis.

DEMOLIÇÃO

A Cadeia Pública de Arapongas foi demolida em 29 de setembro. Palco de inúmeras rebeliões e fugas em massa de presos, a unidade prisional será substituída por um moderno Centro de Detenção Provisória (CDP), que está sendo construído na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI.

Com capacidade para 38 presos, a Cadeia Pública de Arapongas chegou a abrigar mais de 200. Até a inauguração do CDP, os presos de Arapongas serão levados para Rolândia.

