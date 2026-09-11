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INVESTIMENTOS

Aniversário de Arapongas terá R$ 100 milhões em obras e shows grátis

Recursos próprios, estaduais e do BNDES vão recuperar quase 400 km de ruas e reforçar transporte e saúde

Escrito por Lis Kato
Publicado em Editado em
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Em comemoração aos 79 anos de emancipação política de Arapongas, o prefeito Rafael Cita anunciou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11), um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 100 milhões. Os recursos, provenientes de verbas próprias do município, repasses do Governo do Estado do Paraná e financiamentos junto ao BNDES, já estão garantidos em caixa e com contratos assinados para o início imediato das intervenções em diversas áreas urbanas.

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- LEIA MAIS: Ex-lutador Wanderlei Silva visita alunos de escola pública em Arapongas

Entre as prioridades do plano de obras está a recuperação de aproximadamente 390 quilômetros de malha viária, correspondendo a quase metade das vias pavimentadas da cidade. Com um aporte exclusivo de R$ 20 milhões contratados para o asfaltamento, os trabalhos começam pela Rua Acantiso e serão divididos em três frentes de atuação: tapa-buracos executado pela Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar), recapeamento asfáltico e micropavimentação.

Além das melhorias nas vias públicas, o investimento contempla a aquisição de 20 novos veículos, entre ônibus e vans, voltados à renovação da frota do transporte escolar municipal. A infraestrutura urbana também receberá a expansão do programa de iluminação pública com tecnologia LED em diversos bairros do município.

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A viabilização do montante foi atribuída pelo chefe do Executivo à manutenção das contas públicas em dia e ao cumprimento de requisitos de responsabilidade fiscal. "Arapongas tem a saúde financeira em dia. Eu trabalho com muita responsabilidade fiscal, até por ter sido procurador do município. Arapongas, por exemplo, é um dos poucos municípios do Estado do Paraná que paga precatório em dia", afirmou Cita durante a apresentação.

Aniversário de Arapongas terá R$ 100 milhões em obras e shows grátis
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

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O prefeito destacou ainda o apoio da Câmara Municipal no processo de aprovação dos projetos de lei e na captação de emendas e verbas estaduais para a cidade. "Os vereadores são fundamentais. A base nossa é fundamental porque eles me ajudam aprovando projetos para resolver os problemas de Arapongas", pontuou o gestor municipal.

Para a programação festiva dos 79 anos, a prefeitura organizou eventos culturais gratuitos entre os dias 8 e 10 de outubro, no centro de eventos Expoara. A agenda festiva contará com apresentações artísticas de projeção nacional, como os cantores Ana Castela e Luan Pereira, com entrada franqueada a toda a população.

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