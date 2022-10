Aniversário de Arapongas: SECLE abre exposição sobre os 75 anos

Da Redação

A Biblioteca fica localizada na Rua Mutum, na Praça Cacilda Becker

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, está organizando no hall da Biblioteca Machado de Assis uma exposição com painéis alusivos ao aniversário de 75 anos da emancipação da cidade.

Com fotos históricas do início da fundação do município até os dias atuais, a atração retrata as fases de desenvolvimento da Cidade dos Pássaros. A iniciativa conta com a colaboração do Museu de Arte e História de Arapongas.

Também está em exposição uma Urna Histórica, que contém um acervo dos jubileus de prata e ouro do município, e que deve ser aberta nesta sexta-feira, 07 de outubro. Ainda neste dia, será lançado oficialmente o Selo de 75 anos de Arapongas, no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, com a presença de autoridades.

Conforme a Secretaria de Cultura, a Urna Histórica é um importante marco temporal, sendo cerimonialmente aberta a cada 25 anos. A última delas aconteceu na ocasião do aniversário de 50 anos de Arapongas.





Serviço

A exposição em comemoração aos 75 anos de Arapongas está aberta ao público na Biblioteca Municipal Machado de Assis, localizada na Rua Mutum, na Praça Cacilda Becker. Entre os dias 03 e 30 de outubro, a exposição pode ser visitada das 08h às 18h.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

