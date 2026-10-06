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Ana Castela e Us Agroboy abrem a Expo Arapongas 2026 nesta sexta-feira

Arrecadação de alimentos será destinada a famílias vulneráveis; festa terá atrações variadas entre os dias 9 e 11 de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ana Castela e Us Agroboy abrem a Expo Arapongas 2026 nesta sexta-feira
Autor Ana Castela e Us Agroboy - Foto: Divulgação

A abertura da Expo Arapongas 2026 acontece nesta sexta-feira (09), trazendo como destaques da primeira noite os shows de Ana Castela e da dupla Us Agroboy, além da apresentação de artistas locais. O evento marca as comemorações dos 79 anos de emancipação política do município e segue até o domingo, 11 de outubro, reunindo atrações do sertanejo, pagode e música eletrônica no Expoara Centro de Eventos, localizado na Rua Guaratinga, número 4455, no Parque Industrial II.

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Na sequência da programação do final de semana, o sábado (10), terá apresentações regionais, Turma do Pagode e a dupla Marcos & Belutti. O encerramento da festa, no domingo (11), ficará por conta dos artistas locais, da dupla Jennifer & Stephany, do DJ JirayaUai e do cantor Luan Pereira. Em todos os dias de festa, os portões do complexo serão abertos a partir das 18h, quando entra em funcionamento o Espaço Gastronômico com diversas opções de lazer e alimentação para o público.

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A entrada para a Expo Arapongas 2026 terá caráter solidário, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível por pessoa. Todo o volume arrecadado será revertido na montagem de cestas básicas encaminhadas pela Assistência Social a entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade. O local contará com estacionamento ao custo fixo de R$ 25 e preços tabelados para o consumo de bebidas.

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