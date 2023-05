Amepar vai pedir à Itaipu a doação de uma usina de reciclagem; entenda

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sergio Onofre, terá uma reunião com o presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri. O encontro está agendado para o próximo dia 15, em Foz do Iguaçu. Sérgio Onofre vai reivindicar a Enio Verri que a Itaipu faça a doação de uma usina de reciclagem de lixo. A ideia é instalar a usina em Arapongas para atender todos os municípios da Amepar, com exceção de Londrina.

“Nós queremos que a parceria da Itaipu, que tem recursos e uma linha de atuação preocupada com a questão ambiental, seja parceira dos municípios na solução do grave problema que é o lixo urbano”, assinala o prefeito de Arapongas. Segundo ele, esse assunto já foi discutido à exaustão entre os prefeitos, que concordam com a necessidade da usina. Porém, até o momento não foi encontrado um caminho para viabilizar o investimento.

Em marco, por exemplo, os prefeitos a Amepar receberam o secretário do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Valdemar Bernardo Jorge, e debateram uma pauta toda voltada para a questão ambiental. Entre os assuntos, houve a apresentação da Usina Natureza Limpa, desenvolvida em Unaí, MG. A apresentação esteve a cargo do diretor-presidente e CEO da empresa Natureza Limpa, Mário Martins. “Se a Itaipu se interessar numa parceria, nós finalmente poderemos ter a usina saindo do papel”, acrescenta o prefeito de Arapongas.

Sérgio Onofre lembra que vários municípios já foram advertidos por órgãos ambientais e pelo próprio Ministério Público a respeito da destinação correta do lixo urbano. “Porém, a verdade é que a maioria das prefeituras não dispõe de recursos para resolver o problema dentro das recomendações técnicas da legislação”, assinala Onofre.

Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, a geração de lixo saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas.

