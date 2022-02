Da Redação

Amepar sedia 4º Encontro Regional para o desenvolvimento

Será realizado nesta sexta-feira (18), às 10h, o 4º Encontro Regional "Estratégias para o desenvolvimento local sustentável das cidades do Paraná, através da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, que tem como presidente o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

O evento acontecerá objetivando apresentar estratégias desenvolvidas pelo estado, voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e como forma de ofertar novas ferramentas e metodologias para apoiar os municípios na implementação da Agenda de 2030.

A programação do encontro contemplará a apresentação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e uma série de ferramentas facilitadoras para implementação dos ODS. Prefeitos (as) da região serão convidados à aderirem ao Programa Cidades Sustentáveis e ao projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS, e à Estratégia Paraná de Olho nos ODS.

Esses compromissos possibilitam o acesso dos municípios à diversas ferramentas e metodologias para a implementação dos ODS, apoio técnico, acesso à Plataforma do PCS, além da promoção de um planejamento urbano integrado e inclusivo, maior previsibilidade, redução de desperdícios, ganhos de produtividade e economia para a administração pública. É também uma oportunidade para o município ser referência na implementação dos ODS, entregando uma gestão planejada e compromissada com as agendas urbanas de desenvolvimento sustentável.

O Paraná é o primeiro estado a integrar o projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS. O acordo de cooperação foi assinado em 28 de setembro de 2021. O projeto de “Fortalecimento da Rede Estratégia ODS” é coordenado pela Fundação Abrinq, em parceria com a FNP e a Agenda Pública, com o financiamento da União Europeia. A “Estratégia ODS” é uma rede de organizações da sociedade civil, do setor privado e de governos locais, que tem, entre seus objetivos, ampliar e qualificar o debate a respeito dos ODS no Brasil.

O evento é desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado do Paraná (Cedes), em parceria com a estratégia ODS - que conta com o apoio da União Europeia, e como parte do Acordo de Cooperação dos 5 Motores para Sustentabilidade no Estado: A Frente Nacional de Prefeitos – FNP, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - Sedu, o Paranacidade, Amepar – também responsável parte estratégica, juntamente com a Prefeitura Municipal de Arapongas.

Acesse: http://www.estrategiaods.org.br/

LOCAL AMEPAR - Rua Emílio de Menezes, 199 - Jardim Shangrilá, Londrina – Paraná - Brasil.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.