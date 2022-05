Amepar participa de curso para compras de medicamentos

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que também atua como presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), participou da abertura do curso presencial "Compras públicas de Medicamentos", no anfiteatro do Centro de Ciências da Saúde (Cesa), no campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

continua após publicidade .

O evento promovido pelo Tribunal de Conta do Estado do Paraná (TCE-PR) tem como objetivo orientar gestores e servidores municipais e estaduais sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

Entre os temas estão a importância do planejamento das licitações, da pesquisa de preços e das plataformas digitais para a realização de pregões eletrônicos. “É uma importante capacitação, tendo em vista que o tema central é o planejamento de ações que estão ligadas diretamente com a saúde dos munícipes. A Amepar, juntamente com seus 22 municípios integrados, deve sempre estar atenta e sendo um grande ponto de apoio às administrações”, pontuou.

continua após publicidade .

Segundo o TCE-PR, depois de Londrina, o curso será realizado em Francisco Beltrão no dia 8 de junho, em Foz do Iguaçu no dia 28 de julho, Campo Mourão em 11 de agosto e Maringá no dia 29 de setembro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.