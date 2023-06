Amepar celebra 50 anos com evento em Arapongas

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, Amepar, completou 50 anos de fundação. Para celebrar a data tão especial, um jantar foi realizado em Arapongas na noite desta sexta-feira (2), reunindo prefeitos integrantes da associação.

O presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, ressaltou que a união dos prefeitos é muito importante e pode ser transformadora.

"Cinquenta anos não é atoa, se a Amepar existe há 50 anos é porque é boa, e temos que fortalecer ela cada dia mais. Essa troca de experiência é muito importante, essa união faz com que a associação se fortaleça cada vez mais. Nosso desafio é acabar com o bairrismo, o que é bom para Apucarana também pode ser bom para Arapongas, o que é bom em Arapongas, também pode ser bom para Apucarana, Cambé, Londrina, tem que acabar com esse bairrismo. É muito importante trocar experiências. Precisamos pensar maior", destaca.

Pensando justamente nos municípios, o presidente da Amepar lembrou que luta por uma usina de reciclagem. "Só para se ter uma ideia, da grandeza de uma usina, resolveria o problema do lixo de Apucarana até Porecatu, são 22 municípios que uma usina resolveria esse problema. Mas sozinhos não conseguimos", observa.

Prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro, destacou o quanto a Amepar ajuda na busca de recursos e fortalecimento dos municípios. "Uma noite muito importante para nós prefeitos, momento de relembrar uma história. Amepar é uma associação muito importante para os municípios hoje. São 22 municípios que têm ajuda da Amepar para se fortalecer, aconselhamento, troca de ideias. A Amepar é muito imporante, pois ajuda em fortalecimento, em conhecimento, a buscar recursos. Esse apoio e a união dos prefeitos, quem ganha é a população”, disse.

Além de prefeitos, diversas autoridades, personalidades e deputados prestigiaram o evento. O deputado federal Beto Richa - o pai dele José Richa (in memoriam) foi o primeiro presidente da Amepar - e os deputados estaduais Cobra Repórter e Pedro Paulo Bazana participaram do jantar.

"Esse trabalho feito pelos prefeitos, essa união, faz com que os municípios menores possam desenvolver, crescer, com esse consórcio, se cresce em todas as áreas. São 50 anos de trabalho, história e dedicação. Um trabalho de união que faz parte do desenvolvimento de todos os municípios. Participar desse evento, rever prefeitos, foi um momento muito marcante", finaliza Bazana.

HISTÓRIA DA AMEPAR

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema – AMEPAR nasceu em 1973 para representar 23 municípios da região norte do Paraná. O movimento que culminou na formação da entidade foi resultado do trabalho dos prefeitos de então, que compreenderam a importância de unir forças para tratar dos interesses comuns a todos os municípios. Já então era forte a semente do reconhecimento do municipalismo enquanto sistema capaz de trazer crescimento e desenvolvimento sustentável.

A reunião de fundação da AMEPAR ocorreu no dia 15 de junho, na sede da Secretaria de Educação e Cultura de Londrina. Seu primeiro presidente foi José Richa, naquela ocasião prefeito de Londrina. Orlandino de Almeida, prefeito de Rolândia foi eleito vice presidente e José Jabur, prefeito de Porecatu, segundo vice.

Antecipando a força que as associações de municípios teriam no futuro, no seu discurso de posse José Richa deixou claro que a Associação poderia ser um grande exemplo de cooperativismo municipal. Com o tempo a sua fala se comprovou nas várias lideranças políticas que a região produziu e na força econômica em que se transformou, principalmente nas décadas de 80 e 90.

No primeiro estatuto da Associação constavam : Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafera, Cambé, Centenário do Sul, Colorado, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Itaguagé, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Nossa Senhora das Graças, Porecatu, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Inês, Santo Inácio e Sertanópolis. A primeira reunião formal aconteceu na tarde do dia três de agosto do mesmo ano, também em Londrina. Mas o estatuto aprovado no dia de sua fundação garantia o tratamento igualitário, estabelecendo que as reuniões poderiam ocorrer em qualquer um dos municípios associados.

A história da AMEPAR é marcada sempre por lutas e conquistas para ampliação e fortalecimento da capacidade administrativa, econômica e social dos municípios associados. Seus presidentes e prefeitos ergueram e defenderam esta bandeira. Sua sede permanece localizada na cidade de Londrina, onde os prefeitos associados continuam a trabalhar intensamente para representar, defender e reivindicar os interesses das administrações municipais da microrregião.

Atualmente a AMEPAR conta com 22 municípios associados, sendo eles: Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

