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Ameaças e tentativa de agressão terminam em prisão em Arapongas

Vítima se escondeu no quarto do filho e pediu ajuda por mensagem de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ameaças e tentativa de agressão terminam em prisão em Arapongas
Autor O suspeito tentou invadir o cômodo chutando a estrutura repetidamente - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (18), no bairro Jardim Campestre, em Arapongas, após ameaçar e tentar agredir a companheira. A vítima conseguiu chamar o resgate por mensagem de emergência enquanto se escondia no quarto do filho.

📰 LEIA MAIS: Homem é preso por violência doméstica e cárcere em imóvel insalubre

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A confusão começou quando o suspeito chegou em casa visivelmente embriagado. Ao ser questionado pela esposa sobre ter ingerido bebidas alcoólicas junto com remédios controlados, ele reagiu com violência. O homem tentou tomar o celular da mulher para evitar que ela pedisse ajuda e partiu para cima dela.

Para se proteger, a vítima correu para o quarto do filho e trancou a porta. O suspeito tentou invadir o cômodo chutando a estrutura repetidamente.

Na chegada ao endereço, a equipe policial abordou o homem na área externa do imóvel. Nada de ilegal foi encontrado com ele durante a revista pessoal. No entanto, a mulher apresentou gravações de áudio feitas no momento das agressões, que registraram ameaças diretas e xingamentos.

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Diante do flagrante e das evidências apresentadas, o homem recebeu voz de prisão. Para conter o nervosismo e resguardar a integridade dos presentes, ele foi algemado e levado para a Central Regional de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

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ARAPONGAS caso de agressão direitos das vítimas POLICIA MILITAR violência domestica
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