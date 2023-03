Ameaça em colégio de Arapongas mobiliza Polícia Militar

Da Redação

A ocorrência assustou os alunos e moradores do bairro

Um rapaz foi detido após ameaçar um aluno em um colégio no Conjunto Palmares em Arapongas, norte do Paraná, no final da manhã desta quarta-feira (29). A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e até o helicóptero da PM prestou apoio. Pais de estudantes, aflitos com a situação, foram até a instituição de ensino.

Conforme a PM, denúncias informaram que um jovem armado teria invadido o colégio e ameaçado de morte o aluno. O suspeito, teria afirmado que só não atirou em respeito aos professores que interviram e conseguiram controlar a situação.

O rapaz saiu correndo da instituição e de acordo com a Patrulha Escolar, jogou a arma fora. Ele foi detido e levado para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas. Buscas são realizadas na região do colégio para tentar encontrar a arma.

Nenhuma pessoa ficou ferida. A patrulha encaminhou o menor de idade para a delegacia. Em breve mais informações.









