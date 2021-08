Ambulância do SAMU sofre atentado em Arapongas

Da Redação

Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) de Arapongas depois de atirar uma pedra contra uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que passava pelo centro da cidade. A Guarda Municipal (GM) também esteve no local para dar apoio a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Na ambulância, estavam o condutor socorrista Rodrigo Fernandes e Técnico de enfermagem Claudinei Oliveira. De acordo com Fernandes, quando ele percebeu a movimentação do homem para atirar a pedra, acelerou a viatura para que o objeto não atingisse seu colega. "Só não acertou o colega que estava sentado no passageiro porque estávamos atentos. Tínhamos acabado de retornar de uma ocorrência, subindo a Avenida Arapongas, quando um homem pegou uma pedra grande e atirou em direção a ambulância. Imediatamente acionamos a PM para registrar um boletim de ocorrências", contou o socorrista.

Ainda de acordo com Fernandes, o homem teria dito aos policiais que sua intenção era chamar a atenção das autoridades porque não estava conseguindo sacar seu dinheiro em uma agência bancária. "Ele justificou que já era a terceira vez que ele tentava sacar o dinheiro na Caixa Econômica e não conseguia, então jogou a pedra para chamar a atenção das autoridades e conseguir ajuda", disse o condutor da ambulância.



O homem que jogou a pedra foi detido e encaminhado até a sede da 7ª Cia da PM para as providências.