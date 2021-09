Da Redação

Ambulância do Samu Arapongas é assaltada e sofre acidente

Um grave acidente envolveu uma ambulância do Samu Arapongas na tarde desta terça-feira (21) no Bairro Santo Onofre, em Cascavel, região oeste do Estado. O condutor e uma técnica de enfermagem estavam levando um paciente para internamento “involuntário”, quando ocorreu um assalto, seguido do acidente. Representantes da coordenação do Samu de Arapongas estão se dirigindo para o local para realizar o acompanhamento da situação.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem Catve.com, o motorista da ambulância foi rendido por um assaltante próximo do Hospital Universitário, armado com uma faca o suspeito conseguiu levar o celular da vítima e ainda o atingiu uma facada na cabeça.

Em seguida, o condutor da ambulância perseguiu o bandido e no cruzamento da Rua Avaetés aconteceu a forte batida contra um carro. Com o impacto, a ambulância foi parar dentro de uma casa.

O motorista do carro não se feriu. O veiculo ficou destruído e o condutor sofreu ferimentos no crânio. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar. A técnica de enfermagem, que também estava no veículo sofreu ferimentos leves.

O Sargento da Polícia Militar, Vilmar Schwirk, falou sobre o acidente. O PM explicou que conversaram com o motorista da ambulância e ele informou que faltou freio no veículo e por isso aconteceu a batida.

A reportagem da Catve.com esteve no local e cedeu as imagens ao TNOnline. Acompanhe:

