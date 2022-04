Da Redação

Alunos são pegos com cédulas falsas em colégio de Arapongas

Dois estudantes de um colégio localizado no Jardim Bandeirantes, de Arapongas, foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), com cédulas falsas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (21), após a direção da instituição acionar os policiais. Os alunos têm 13 e 14 anos.

A PM foi até o local e conversou com a direção do colégio, que informou que por volta das 10 horas, durante o intervalo entre as aulas, um dos alunos foi até a cantina para comprar lanche e efetuou o pagamento dos produtos de R$ 10, com duas notas de R$ 5 falsas.

De acordo com o boletim, a dona do local achou estranha a textura e aparência das notas, mas recebeu o dinheiro. No entanto, momentos depois, outros estudantes do colégio procuraram a direção e relataram sobre um comentário que os estudantes estavam com dinheiro falso e citaram os dois adolescentes.

Conforme o boletim, o diretor foi verificar as notas e constatou que eram falsas, pois não apresentavam marcas de segurança, como marca d'água e os números de série presentes, eram idênticos. A equipe da escola acionou os policiais, que recolheram o material.

Questionados sobre a origem das notas, os estudantes disseram aos policiais que no domingo (20) estavam junto de mais quatro amigos e que a mãe de um deles estava com várias cédulas de dinheiro e pediu para que eles fossem comprar cigarro para ela. De acordo com a PM, o filho se negou a ir, mas disse que iria se ela desse uma nota de dinheiro para ele, as duas notas de R$ 5. Entretanto, os menores não souberam dar mais detalhes para a PM.

Todos os envolvidos e suas mães foram levados para a 22ª Subdivisão Policial (SDP).