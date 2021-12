Alunos fazem passeio na carreta da “Liga da Justiça"

Da Redação

Durante a semana, a Prefeitura Municipal de Arapongas está promovendo uma atividade diferente e especial com todos os alunos do ensino fundamental das Escolas Municipais. A diversão fica por conta do passeio com a carreta “Liga da Justiça”, veículo de dois andares que percorre as ruas da cidade.

Com músicas variadas, o passeio conta com a participação de personagens que fazem a alegria de toda a garotada. A iniciativa partiu do prefeito Sérgio Onofre e irá atender cerca de 7 mil crianças da rede municipal.

“Após um longo período de aulas em casa, tivemos há poucos meses o retorno presencial, que marca a volta para a escola e para a convivência dos amigos e professores. É uma forma de levar alegria para as crianças, disponibilizando gratuitamente o passeio para elas. Sabemos que para algumas famílias fica difícil arcar com o custo de um passeio como este, por isso é a nossa forma de incluir todos eles neste momento de diversão. E temos visto no rostinho de cada um a imensa alegria”, disse.

Com a presença de monitores e também dos professores, a carreta “Liga da Justiça” sai do Ginásio de Esporte Luiz Augusto Zin, passa pela Rua Marabu seguindo até as proximidades no Max Atacadista, retornando pela Rua Pombas até o ponto de partida.

Os ônibus escolares buscam e levam as crianças de volta para as instituições de ensino. A carreta tem capacidade para até 100 crianças.