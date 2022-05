Alunos do colégio Marquês recebem uniforme cívico-militar

Da Redação

Cerca de 500 alunos do período vespertino do colégio estadual cívico-militar Marquês de Caravelas, em Arapongas, receberam os novos uniformes nesta sexta-feira, 06. Houve uma singela solenidade de formatura, com execução do Hino Nacional para marcar a data.

De acordo com o diretor da instituição de ensino, Nilson Martins Ribeiro, a entrega dos uniformes ocorreu durante o mês de abril, mas os alunos ainda precisavam experimentar para ajustes, por isso houve um pouco de demora na entrega.

Ao todo, 1.079 alunos estão matriculados no colégio, e todos devem receber os uniformes cívico-militares. "Estamos aguardando nova remessa de uniformes, pois as peças recebidas não atenderam a todos os tamanhos. Ainda não sabemos quando teremos todos os uniformes necessários ", informou o diretor.

Em novembro de 2020, a comunidade escolar passou por uma consulta pública, que aprovou o modelo cívico-militar na instituição. A mudança entrou em vigor em janeiro de 2021.