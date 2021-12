Alunos de três escolas municipais se formam no Proerd

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar - através do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – (BPEC), realizaram na sexta-feira (17), no Cine Teatro Mauá, a formatura do Programa Educacional de Resistências às drogas e a violência – Proerd.

Os formandos são estudantes de seis turmas dos 5º anos das escolas municipais: Dra. Maria Hercília Horácio Stawvinski; José de Carvalho e da Antônio Grassano. Além das atividades em sala de aula junto aos estrutores do Proed; o soldado Mendes, soldado Aline e o soldado Serafim, os alunos elaboraram um texto que foi selecionado como exemplo do trabalho realizado.

A cerimônia de formatura contou também com sorteio de bicicletas, além da entrega dos certificados. A formatura contou com a presença de autoridades, entre eles, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o secretário da Educação, Luiz Roberto dos Santos – o professor Peta, o secretário da Segurança e Trânsito Paulo Argati, o comandante do 2º pelotão da 4º Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, subtenente Rogério da Costa, representando o comando da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, tenente Viana, vereador Major Arduin e demais representantes.

Onofre ressaltou sobre a alegria de acompanhar os bons desdobramentos do Proerd em Arapongas. “ Assim como nós, eu sei que os pais e alunos estão orgulhosos e felizes. Nós retomamos o Proerd na nossa primeira gestão, ele estava abandonado. E assim, nós o resgatamos. Junto com o apoio fundamental da Polícia Militar. Este envolvimento das crianças junto com a PM é espetacular. Aprendendo o respeito e boas práticas. Parabenizo a todos os envolvidos. Uma conquista valiosa para os pais, alunos e instrutores. Mais um boa etapa vencida”, disse. Ele reiterou ainda que o município irá implantar, no ano que vem, a disciplina cívico-militar em outras instituições da Rede Municipal. O outro anúncio foi a da entrega da Escola Estadual da Zona Sul – com término previsto para fevereiro de 2022. O local também contará com a disciplina cívico-militar aos alunos que ingressarem no Ensino Médio.

O secretário da pasta, Peta, também falou da importância da união de esforços para a qualidade da educação. “ Encerramos mais um ano letivo, após muita luta e período atípico por conta da pandemia. Muitos desafios, mas estamos aqui, vendo o fechamento de mais um ciclo na educação. Obrigado ao Proerd pelos trabalhos desenvolvidos. E ano que vem, muito mais será feito, contemplando as nossas crianças”, falou.

Ao final, os alunos se colocaram em pé, levantando o braço direito para o juramento final, comandado pela soldado Aline. “Eu, aluno – Proerd, prometo a mim mesmo, aos meus pais, aos meus professores, à comunidade e para as autoridades aqui presentes, a ficar sempre longe das drogas e da violência. Assim eu prometo. Viva o Proerd!”