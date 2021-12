Alunos de Arapongas apresentam projetos de robótica; assista

Da Redação

Dar asas à imaginação é uma frase bastante usada em atividades voltadas para as crianças e na escola Padre Germano Mayer de Arapongas, os alunos transformaram a fantasia em projetos de robótica. Em uma feira, realizada nesta quinta-feira (9), os estudantes deram um show de criatividade. Usando produtos recicláveis e lixo eletrônico o que estava apenas no imaginário criou vida.

continua após publicidade .

Um braço 'hidráulico de papel', com uma garra e que funciona com a força da água, essa ideia é do Nicolas Cardozo Ralianho, que tem apenas 10 anos. O projeto chamou tanto a atenção que foi destaque na escola. O aluno pensou em tudo e contou com o apoio dos pais para desenvolver a maquete. "Quando comecei a ter aulas de robótica, gostei muito e quando surgiu a ideia da feira, já fui pensando, imaginando, planejando e estudando muito, até que tive essa ideia, de mover o braço com a força da água. Usei material reciclável, lixo eletrônico e vou continuar criando, é meu sonho isso", disse.

A mãe, claro, ficou toda orgulhosa do empenho do filho. "Ele chegou em casa todo animado, falando que tinha um trabalho de robótica, ele começou a pesquisar, encontrou o que queria pediu ajuda para o pai os dois foram trabalhar juntos, um trabalho em família e estou muito orgulhosa dele. Desde que voltou com as aulas presenciais e começou a matéria de robótica, meu filho se encantou e começou a pesquisar sobre o assunto", detalha.

continua após publicidade .

No total, 120 alunos participaram da feira e 60 projetos foram desenvolvidos por estudantes dos quintos anos e classe especial. "É um trabalho com a parceria escola e família, nós repassamos as orientações e eles com os pais desenvolveram as ideias e colocaram em prática, usando materiais recicláveis e lixo eletrônico. Ver todos esses trabalhos, o resultado, o empenho dos alunos me enche de orgulho, gratidão por tudo, pelas famílias, pela escola, por todos", comenta Bruno Moreira, idealizador da feira e professor de robótica.

A diretora da escola, Roberta Almeida, ressaltou a importância do projeto. "É um projeto que vem de encontro com o desenvolvimento da criança., da imaginação e apresentar isso para a nossa comunidade serve para mostrar a importância desse projeto que foi instalado na gestão do prefeito Sérgio Onofre. A pandemia estava impossibilitando de desenvolver esse projeto com louvor, por causa do ensino remoto, mas voltando para o presencial, fizemos questão de dar o pontapé inicial nesse projeto, esse retorno foi muito importante para que as crianças se incentivem para o ano que vem em participar das aulas com mais louvor. Com esse retorno, nosso ambiente escolar ficou feliz, essa proximidade, a comunidade participando, isso é muito importante para nós", destaca.

O secretário de Educação de Arapongas, professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”, acompanhou a feira e ficou encantado com os projetos desenvolvidos. "Quero parabenizar toda a nossa escola, a diretora, professores, alunos, comunidade escolar, todos, pelo empenho, dedicação e o resultado é esse. No ano que vem essa escola vai estar de casa nova e o trabalho que eles estão fazendo agora vai ser duplicado e a qualidade vai ser ainda maio", finaliza.

continua após publicidade .

ASSISTA:

Alunos de Arapongas apresentam projetos de robótica; assista - Vídeo por: Reprodução