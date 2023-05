Alunos das escolas cívico-militares de Arapongas visitarão o governo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sérgio Onofre e Darlan Scalco, chefe de Gabinete do governador

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, informou nesta terça-feira (09) que o governo do Estado vai receber uma turma de alunos das escolas cívico-militares do município. Detalhes da visita começaram a ser definidos com Darlan Scalco, chefe de Gabinete do governador Ratinho Júnior. “Arapongas saiu na frente com a implantação da disciplina cívico-militar nas escolas municipais e hoje a nossa cidade é uma referência nesse sentido. Temos recebido a visita de prefeitos e de secretários municipais de educação de várias outras cidades que ficam encantados. É isso que vamos mostrar ao governador, secretários, deputados e demais interessados em conhecer o projeto”, assinala o prefeito.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Arapongas reitera sobre auxílio para órfãos da Covid; veja critérios

Em outubro do ano passado, ele reuniu pais, alunos, comunidade em geral e representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre eles a secretária da pasta, Cristiane Rossetti, para anunciar a implantação da disciplina cívico-militar na Escola Municipal Alzira Horvatich, do Conjunto Flamingos. A instituição é a segunda do município a incluir a modalidade na grade curricular – a primeira delas foi a Escola Municipal Professora Maria Hercília Horácio Stawinsk, na região da Zona Sul.

continua após publicidade .

O prefeito pretende ampliar o projeto da disciplina cívico-militar para outros estabelecimentos onde haja interesse por parte dos pais, alunos e membros do corpo docente.

Siga o TNOnline no Google News