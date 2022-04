Da Redação

Alunos da Rede Municipal de Arapongas recebem Ovos de Páscoa

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a entrega de ovos de chocolate em comemoração à Páscoa, neste domingo (17).

A entrega contou com a presença do prefeito da cidade, Sérgio Onofre, além do secretário da Educação, Luiz Roberto dos Santos, e aconteceu na Escola Municipal Professora Diomar de oliveira Pegorer, na Vila Simoni. As demais Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's), também realizaram as entregas ao longo dia.

Na oportunidade, Onofre foi homenageado pelos alunos e profissionais da escola em alusão ao dia do prefeito, comemorado no último dia 11 de abril. "Por mais um ano, celebramos a Páscoa com a entrega dos chocolates para todos os nossos alunos da Rede Municipal. Um ato singelo, mas muito especial. Com isso, desejo uma feliz páscoa para todas as famílias”, falou Onofre.

Segundo Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta, foram adquiridos 11.530 ovos tradicionais e 102 especiais, para os alunos com intolerância à lactose, com investimento de R$ 146.440,00. “Um momento especial que celebra a páscoa entre os nossos alunos. Eles ficam felizes e nós também”, salientou.



Logo em seguida, Onofre acompanhou a entrega de bombons aos alunos dos projetos esportivos desenvolvidos no Ginásio de Esportes Mateus Romera, do Conjunto Flamingos. Ao todo, 500 crianças receberam os chocolates. O Ginásio Mateus Romera atua com aulas de GRD; futsal; ações do Meu Campinho, vôlei, patinação e capoeira, além do atendimento aos idosos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.