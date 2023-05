Aluno é apreendido com cigarro de maconha em colégio de Arapongas

Da Redação

Uma equipe da Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na noite desta quinta-feira (11), após alunos terem sido flagrados com drogas em um colégio da área central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h45, a direção da instituição informou às autoridades que alguns estudantes estariam fazendo uso de drogas. Durante as buscas, foi localizado na bolsa de um dos jovens um cigarro de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, os responsáveis pelo aluno foram chamados. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o pai do menor foi até a instituição de ensino e o acompanhou até a sede da 7ª Companhia de Polícia Militar para as providências necessárias. A droga foi apreendida.

