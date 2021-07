Aluno de Arapongas constrói brinquedo após aulas de robótica

Continua após publicidade

O prefeito Sérgio Onofre recebeu a visita do aluno Gustavo Rodrigues Russo, do 4º ano da Escola Municipal Papa João Paulo II, nesta segunda-feira (5) e o estudante apresentou o brinquedo intitulado “bate-bolinha” – desenhado e construído por ele, com a auxilio do pai, Vicente Russo.

A estrutura do brinquedo é feita de madeira, alumínio e canos de PVC. Movido a bateria, um dos suportes do brinquedo arremessa uma bolinha de gude, que passa por sua estrutura e retorna ao início; repetindo todo o processo. “ Eu fiquei pensativo, fiz alguns desenhos e quis muito construir algo eletrônico para brincar. Com ajuda do meu pai, eu consegui construir meu Bate-Bolinha” disse o garoto.

Segundo a tia de Gustavo, Fernanda Russo, que é professora de Rede Municipal de Ensino, as aulas de Robótica, aplicadas para os alunos do 1º ao 5º, estimularam o sobrinho a desenvolver o novo brinquedo. “Gustavo sempre foi uma criança muito calma, observadora e detalhista. Gosta de construir seus brinquedos com diversos tipos de materiais que encontra. Eu acredito que as aulas de robótica tenham inspirado ele. Além disso, é fácil perceber que a Robótica ativa em crianças como ele a criatividade e a capacidade de construir”, disse.

Para o prefeito, é mais uma demonstração de que a Robótica promove o desenvolvimento dos alunos. “Não é à toa que se tornou uma das disciplinas favoritas dos nossos alunos da Rede Municipal. Mesmo com as aulas em casa, a prática da disciplina acontece e tem gerado resultados surpreendentes. Através de brincadeiras, as crianças constroem possibilidades para seu futuro. Brincar é uma atividade que estimula a socialização, habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas e emocionais. Reconhecimento também aos nossos profissionais da educação, que mesmo em tempos desafiadores não deixaram de cumprir a tarefa de levar educação de qualidade aos nossos alunos”, ressaltou.

O projeto de Robótica nas Escolas Municipais foi implementado no início de março de 2018 pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo cerca de 6 mil alunos do 1° ao 5° ano.

Participou também do encontro vice-prefeito, Jair Milani o vereador Levi Xavier. Veja:

Aluno constrói brinquedo “Bate-Bolinha“ inspirado nas aulas de Robótica Prefeitura de Arapongas upload