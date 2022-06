Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alimentação saudável é tema de palestra em CMEI de Arapongas

Nesta semana, a equipe Central de Abastecimento da Merenda Escolar realizou uma palestra no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Izaura dos Santos Vieira, no Alto da Boa Vista, em Arapongas. O encontro voltado para os pais e comunidade escolar tratou do tema: “Alimentação saudável e aproveitamento de alimentos”.

continua após publicidade .

Conforme a gerente da merenda escolar, Marta Pilati, o projeto é um incentivo da própria instituição de Ensino, para promover orientações aos pais e responsáveis dos alunos. “ Fomos convidadas para falarmos sobre a importância de uma boa alimentação e seus inúmeros benefícios. Ainda mais por se tratar de crianças pequenas, onde os cuidados com a alimentação beneficiam no desenvolvimento. A formação dos hábitos alimentares saudáveis é um processo que se inicia nos primeiros anos de vidas”, explicou.

O ato contou também com explicações técnicas das nutricionistas da Secretaria de Educação, Cibele Vendrametto Recco de Araújo e Viviane H. Arakawa Futata. “Alimentação saudável não precisa ser cara, mas composta de alimentos que irão fornecer os nutrientes essenciais para o organismo. Sendo assim, nós repassamos dicas e receitas de como aproveitar todas as partes dos alimentos nutritivamente e sem desperdício. É um incentivo aos pais ou responsáveis para que optem por alimentos in natura e reduzam os alimentos ultra processados”, afirmaram as nutricionistas.

continua após publicidade .

VOCÊ SABIA?

A Secretaria Municipal de Educação, possui uma Central de Abastecimento da Merenda Escolar, localizada na Rua Lori n° 25, onde possui dois barracões para depósito de alimentos não perecíveis adquiridos através de licitação, uma rampa de recebimento e dois escritórios administrativos. Para deslocamento e transporte, a Central possui um automóvel utilizado para visitas técnicas, uma Kombi para pequenas entregas, um caminhão refrigerado advindo do FNDE e um caminhão terceirizado, com um motorista e um auxiliar cada.

Anualmente, a equipe técnica realiza uma capacitação com todas as merendeiras e auxiliares, logo no início do ano, abordando sempre temas como “Boas práticas na Manipulação de Alimentos” (recebimento, armazenamento, descongelamento, preparação, higienização etc.), “Higiene correta das mãos” e “Retiradas de amostra dos alimentos servidos”.

continua após publicidade .

CARDÁPIO NO SITE

A Secretaria de Educação, através da Central de Abastecimento da Merenda Escolar, faz a atualização do cardápio que está sendo servido para os alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Período Integral. Conforme o setor responsável, a publicação dos cardápios já vem sendo feita desde o início de 2018 e serve como importante ferramenta de acompanhamento pelos pais, da alimentação servida aos filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Os cardápios estão à disposição no site oficial da Secretaria de Educação pelo link.