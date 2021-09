Da Redação

Agentes promovem Semana Nacional de Trânsito em Arapongas

Agentes das Forças de Segurança de Arapongas, promoveram nesta terça-feira (21), nas ruas do município, a panfletagens que integram a Semana Nacional de Trânsito.

As ações ocorrem na Avenida Arapongas esquina com a Rua Drongo. Conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as atividades alusivas ao trânsito são comemoradas anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

Nesse período todo o país se mobiliza com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Este ano, o tema da Semana Nacional do Trânsito é: “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”.

Em Arapongas, atividades contam também com a parceria da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran) e 17ª Ciretran-Arapongas.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

20/09 - Segunda-feira - Panfletagem

09:30 - Rua Cisne Negro, em frente ao Mercado Veneza

21/09 – Terça-feira - Panfletagem

09:30 – Avenida Arapongas esq. c/ Rua Drongo

22/09 – Quarta-feira - Panfletagem

16:00 – Avenida Gaturamos, próximo ao HONPAR

23/09 – Quinta-feira - Panfletagem

17:00 – Rua Guaratinga (em frente a Nicioli)

24/09 – Sexta-feira - Panfletagem

09:30 - Rua Albatroz Real (em frente ao módulo policial do Conjunto Flamingos)

25/09 – Sábado - Panfletagem

Das 16hrs às 18hrs – Conscientização para Ciclistas na Entrada da Colônia Esperança

DADOS

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Argati, Arapongas atingiu no mês de agosto de 2021 uma frota de 90.498 veículos registrados no município, entre eles, 24.339 motocicletas e motonetas. No placar da Vida do ano passado, nove pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito.

“Por isso, trabalhar a educação de trânsito e conscientização dos motoristas e pedestres devem ser ações constantes. Temos feito essas abordagens para números positivos no trânsito de Arapongas”, disse.