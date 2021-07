Agentes de Segurança participam de capacitação em Arapongas

Da Redação

Nos dias 28 e 29 deste mês, 30 agentes de segurança pública de diversos municípios participaram de curso de capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar em Combate. O curso foi ministrado pelo PRF Fábio Sagati, que além de ser instrutor na disciplina de atendimento em primeiros-socorros pela sua instituição, é Instrutor do Comitê Brasileiro de APH em Combate.

A carga horária total do curso foi de 16 horas, onde os alunos aprenderam técnicas de atendimento em zonas de confronto, com uso de materiais específicos, em sua maioria fabricados apenas no exterior, com a finalidade de aumentar as taxas de sobrevida do agente ferido em combate.

No Brasil, o pioneiro e criador deste protocolo de atendimento, conhecido como MARC1, foi o investigador de polícia e Médico Operador do Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, Doutor Sérgio Maniglia. Com o passar dos anos, ele foi capacitando diversos policiais do Brasil para serem disseminadores deste conhecimento.

"Este curso é um projeto do Comitê presidido pelo Dr. Maniglia, que visa, gratuitamente e em curto espaço de tempo, capacitar os operadores de segurança pública no atendimento de vítimas em zonas de confronto, com uso de equipamentos que são transportados no colete em pequenas bolsas conhecidas como IFAK, em situações que equipes de socorro tradicionais como SAMU e SIATE não podem atender, já que a ameaça ainda não cessou completamente".

O curso foi realizado na sede do Clube de Tiro Alma Raiada, e participaram 09 Guardas Municipais de Arapongas, 04 de Londrina, 04 de Sarandi, 04 de Maringá, 03 Policiais Civis de Arapongas, 05 Policiais da Rotam de Arapongas e 01 PRF de Apucarana.