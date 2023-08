Agentes apreendem quase 1 tonelada de maconha na BR-369 em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM) e Receita Federal apreenderam 937kg de maconha, nesta quinta-feira (17), na BR-369, em Arapongas. A droga foi localizada durante ações conjuntas de repressão aos delitos de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas. Veja o vídeo abaixo

Durante a operação, os agentes pararam um caminhão VW/24.250, que estava com a carga mal colocada na carroceria com perigo de queda. O motorista estacionou o veículo no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia, quando foi iniciada a fiscalização da carga.

Durante a averiguação, o motorista tentou empreender fuga a pé, após agredir um servidor da Receita Federal, mas foi impedido, informando posteriormente que estava transportando entorpecentes.

O caminhão foi encaminhado ao pátio da Receita Federal em Londrina para retirada da carga, tendo sido localizado aproximadamente 937kg de substância análoga à maconha. O veículo, o entorpecente e o motorista, um homem de 57 anos, com antecedentes criminais, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Londrina/PR para os procedimentos de polícia judiciária e continuidade das investigações.

