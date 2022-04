Agência do Trabalhador divulga lista de vagas em Arapongas

Da Redação

Vagas de empregos estão disponíveis na agencia do trabalhador

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou na manhã desta terça-feira (12), as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

O agendamento para o atendimento deve ser feito nesse link da Secretaria de Estado da Justiça, da Família e Trabalho.

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de Carga e Descarga

Ajudante de Montagem

Atendente de Mesa/Lanchonete (das 5:30hs às 13:50hs)

Atendente de Mesa/Lanchonete (das 14:10hs às 22:00hs )

Auxiliar de Almoxarifado

Ajudante de Açougue

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Escritório/Faturamento

Analista de Laboratório Superior completo - Química, Engenharia, Biologia, Zootecnia

Analista de PCP

Assistente de Vendas

Assistente Administrativo/logística

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Sala Ed. Infantil - Tutora Mirim - 1º Emprego

Auxiliar de Sala Ed. Infantil - 1º Emprego - Não necessário experiência

Auxiliar Contábil

Auxiliar de Compras

Auxiliar Eletricista

Auxiliar Técnico

Auxiliar de Cobrança

Auxiliar Técnico de Informática

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serraria

Auxiliar de Marceneiro

Auxiliar Mecânico

Auxiliar Mecânico Ar Condicionado

Carpinteiro

Caseiro Agricultura (Somente o Homem)

Conferente de Mercadorias

Conferente de Carga

Consultor de Vendas

Costureira (uniformes)

Costureira de Estofados

Cozinheiro

Cuidador de idosos

Diretor de Marketing/Experiência comprovada em Trade Marketing foco no Varejo

Educador Infantil

Engenheiro de Produção – (CBO 3951-05 Técnico Apoio Desenv.Produtos)

Empregada Doméstica (meio período)

Empregada Doméstica

Estagiário/Engenharia Civil - Cursando até o 4º. ano

Eletrotécnico

Encanador Industrial

Eletricista

Eletricista para Obras

Encarregado de Embalagem

Estoquista

Faxineira

Fiscal de Tráfego - Obs: Ter moto própria

Fiscal de Alojamento/Construção

Fiscal de Prevenção e Perdas

Instrutor de Farmácia

Instrutor de Mecânica Industrial - Entrevista 14h – 19h 2ª a 6ªfeira

Latoeiro

Marceneiro

Mecânico de Motos (levar currículo)

Mecânico Diesel

Montador de Estruturas para Estofados

Montador de Estruturas metálicas

Montador Industrial

Montador de Pré-moldados

Motorista de Caminhão Bi trem - CNH E

Motorista Entregador - CNH AC no Mínimo

Motorista de Caminhão - CNH AD ou AE

Motorista de Caminhão - CNH C - Exame Toxicológico em dia

Motorista Carreteiro - CNH E

Operador de Máquina/Estabilidade na Operação de Máquinas

Operador de Caldeira

Operador de Empilhadeira

Operador de Roçadeira Costal

Operador de Seccionadora – Giben

Operador de Máquina destopadeira

Operador Máq. Plaina de destopadeira

Pedreiro

Pintor a Pistola

Promotor de Vendas

Representante Comercial – Ter MEI

Repositor

Soldador

Soldador Mecânico

Soldador Tig/Mig ou Elétrica

Supervisor Comercial

Supervisor de Vendas

Tapeceiro

Trabalhador Agropecuário Polivalente/Trabalhar em Granja

Trabalhador Rural

Técnico de Enfermagem

Técnico Segurança do Trabalho

Técnico Manutenção/Informática

Torneiro Mecânico

Vendedor Interno

Vendedor Externo

Zelador