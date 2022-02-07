Agência do Trabalhador divulga 87 vagas de emprego

Nesta segunda-feira (07), foi divulgado pela Agência do Trabalhador da cidade de Arapongas, as vagas de emprego disponíveis na semana. Os interessados em algumas das 87 vagas disponíveis nas mais diversas áreas, devem comparecer na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Condor, 1.145, Centro, das 8h às 17h.
A Agência reforça que, em decorrência da pandemia de Covid-19, é indispensável o uso de máscara dentro do local.
Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.
O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br .
Confira abaixo as vagas disponíveis:
AUXILIARES PARA LIMPEZA;
AUXILIAR MECÂNICO;
AUXILIAR OPERACIONAL SAFRISTA - RETER CURRICULUM;
AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO;
AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTÁGIO 6H;
AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA;
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO;
BALCONISTA DE AÇOUGUE;
COLETOR DE LIXO;
CREDIARISTA;
CALDEIRISTA;
CAMAREIRA DE MOTEL 12X36;
CARPINTEIROS;
CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL);
CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES;
CONSULTORES DE VENDAS;
COSTUREIRAS DE UNIFORMES;
COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA;
DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS;
ELETRICISTAS INUSTRIAL;
ELETROMECÂNICO;
ESTETICISTA;
ESTOQUISTAS;
EXPEDIÇÃO;
GERENTE COMERCIAL;
IMPRESSOR SERIGRÁFO;
INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS;
INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL;
LATOEIRO;
MARCENEIROS;
MECÂNICO DE BICICLETAS;
MECÂNICO DE CAMINHÕES;
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS;
INDUSTRIAIS;
MECÂNICO DE MOTOS;
MECÂNICO DIESEL;
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS/PREGADOR;
MONTADOR DE MÓVEIS;
MOTORISTA PARA CAMINHAO TRUCK /MUNCK;
MOTORISTA ENTREGADOR;
MOTORISTA CARRETEIRO;
MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA;
OFFICE BOY;
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO;
OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS;
OPERADORES COLADEIRA DE BORDA;
OPERADOR EMPILHADEIRA;
OPERADORES PARA FURADEIRA;;
OPERADOR DE SECCIONADORA
OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V;
OPERADOR DE CNC - USINAGEM;
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA;
OPERADOR DE SERRA CIRCULAR/ TUPIA E DESTOPADEIRA;
ORIENTADOR DE TRÁFEGO;
OPERADOR DE TELEMARKETING;
PEDREIRO;
RECEPCIONISTA PARA MOTEL 12X36 (NOTURNO);
RECEPCIONISTA;
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS;
REPRESENTANTE COMERCIAL;
SERVENTE;
SOLDADORE - TIG MIG OU ELETRICA;
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO;
SUPORTE AO CLIENTE ÁREA T.I;
TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO;
TECNICO DE MANUTENCAO DE INFORMÁTICA EXTERNO;
TORNEIRO MECÂNICO;
TRABALHADOR RURAL;
VENDEDORES INTERNO;
VENDEDORES PRACISTA;
VIDRACEIRO;
ZELADOR;
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.