Agência do Trabalhador divulga 100 vagas em Arapongas

Da Redação

Nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Agência do Trabalhador, divulgou as vagas de emprego disponíveis para a semana.

Conforme informações, os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, situada na Rua Condor, 1145 – Centro, com funcionamento das 08h às 13h. O atendimento é feito apenas por agendamento, através do site.

Em casos de dúvidas e demais informações, o contato deve ser feito diretamente na Agência do Trabalhador, pelos telefones: 3275-1596 ou 3902-1312.

Confira abaixo as 100 vagas disponíveis:

Ajudante de Motorista

Ajudante de Montagem

Auxiliar de Açougue

|Açougueiro

Almoxarife

Analista de Logística

Analista Engenharia de Produção

Analista de Rh Ter psicologia ou Gestão de Rh - Recrutamento e Seleção

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Departamento Pessoal

Assistente Comercial

Auxiliar de Cozinha

Atendente de Padaria - Terá treinamento para aprender a Função , Entrevista 23/05, às 09h na Agência

Atendente de loja Temporária (podendo ser efetivado)

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Estufa Disposto vivência em área rural

Analista de PCP

Agente de Microcrédito – Financeira

Auxiliar Administrativo - Financeiro

Auxiliar Administrativo E-commerce desejável conhecimento Photoshop

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Faturamento

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Sala Tutora Mirim

Auxiliar Contábil

Auxiliar Financeiro

Auxiliar Controle de Qualidade

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Compras

Auxiliar de Mecânico Industrial

Auxiliares de Produção

Baba - Meio período das 08h às 14h , Ter referencias.

Camareira

Carregador

Caseiro (Somente o Homem)

Consultor de Vendas

Costureira de Estofados linha Alta - Experiência com costura de couro , Tecidos.

Costureira de Uniformes

Confeiteiro/ a com experiência - Entrevista na Agência 23/05 Seg. Feira às 09h

Cozinheira

Diretor de Marketing – Experiência em Trade Marketing , Foco no Varejo.

Engenheiro de Produção

Educador Infantil

Empregada doméstica com referências período integral

Empregada doméstica com referências meio período

Eletrotécnico

Encanador Industrial

Enfermeiro/a do Trabalho

Eletricista Industrial

Faxineira Entrevista na Agência 23/05 Seg. Feira às 09h

Fisioterapeuta

Fiscal de prevenção e perdas

Instrutor de Farmácia

Instrutor de Mecânica Industrial

Laminador de Espumas / Estofados

Marceneiros

Mecânico de Máquinas Industriais

Montador de estruturas Metálicas

Montador Industrial

Montador de Pré Moldados

Motorista de Caminhão - Cnh C , experiência acima de 3 anos .

Motorista de Caminhão - Cnh D

Motorista de Bitrem - Cnh E

Operador de Coladeira de Borda

Operador de Máquina Serraria

Operador de Máquinas / Envase de Alimentos

Operador de Pintura linha U.V

Operador de Máquinas em Geral / Estabilidade na função

Operador de caixa / Loja

Operador de Caldeira

Operador de Empilhadeira Elétrica

Operador de Fresadora

Operador de Sistema de Informática área da T.I

Operador de Máquina Destopadeira

Operador de pá Carregadeira

Operador de Seccionadora

Padeiro com experiência Entrevista na Agencia 23/05 Seg. feira às 09h

Pintor Automotivo

Operador de Usinagem CNC

Repositor em Geral para Supermercados

Serralheiro

Servente de Obras

Servente de Obras – Pavimentação Asfalto

Servente de Limpeza

Soldadores – Tig Mig ou Elétrica

Supervisor de Vendas

Tapeceiros

Tapeceiros /Espumeiro

Trabalhador Agropecuário Polivalente – Serviços em Granja

Trabalhador Rural

Trabalhador Suinocultura

Torneiro Mecânico

Técnico Controle de Qualidade

Técnico Manutenção Informática

Vendedor Interno Experiência com vendas de Eletrodomésticos

Vendedor |Interno Lojas / Comércio em Geral

Vendedores Externo

Zeladora Fem.

Zelador Masc.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.