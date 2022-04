Da Redação

Agência do Trabalhador de Arapongas divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados podem ir até a Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145, no Centro, das 8 às 17 horas. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312. O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br.

CONFIRA AS VAGAS:

• auxiliar de expedição;

• auxiliar administrativo /ecommerce;

• auxiliar administrativo - vaga para estagio cursando adm.;

• ajudante carga e descarga;

• ajudante de montagem;

• auxiliar de produção / setor - extrusora;

• auxiliar de produção/ ind. Alimentícia;

• auxiliar de produção/ montar colunas armadas para construção civil.;

• auxiliar controle de qualidade / ind. Alimentícia;

• auxiliar de serraria;

• auxiliar de mecânico;

• auxiliar de marceneiro;

• almoxarife;

• carregador / carga e descarga;

• assistente administrativo;

• assistente de vendas;

• atendente de balcão;

• auxiliar de cozinha;

• auxiliar de escritório /faturamento;

• auxiliar técnico de informática;

• auxiliar de padaria 1º emprego;

• auxiliar de pessoal - experiência com rotinas de recursos humanos.;

• auxiliar de manutenção;

• auxiliar mecânico de ar condicionado;

• auxiliar técnico de mecânica;

• carpinteiros;

• consultor de vendas;

• caseiro (casal);

• conferente de cargas /expedição;

• costureira de uniformes;

• cozinheiro;

• diretor de marketing - experiência comprovada em trade marketing - mkt superior completo marketing e desejável pós-graduação.;

• engenheiro de produção;

• eletricista / para atuar em construção civil - obra;

• eletricista industrial;

• eletricistas;

• esteticista;

• estoquistas;

• encarregado de loja / supermercado;

• encarregado de embalagem;

• empregada doméstica 1/2 período;

• empregada doméstica período integral - ter referências ;

• faxineiro;

• gerente comercial;

• instrutor aulas / farmácia;

• instrutor aulas / mecânica industrial;

• latoeiro;

• marceneiros;

• mecânico de bicicletas;

• mecânico de caminhões;

• mecânico de maquinas industriais;

• mecânico de motos;

• mecânico a diesel;

• montador de decorações /eventos;

• montador de pré-moldados;

• montador de estruturas metálicas;

• montador de estruturas /poltronas;

• montador de estruturas /estofados;

• montador industrial;

• montador de moveis;

• motorista entregador – CNH AB;

• motorista de carreta - CNH E;

• motorista caminhão truck/caçamba;

• operador de empilhadeira;

• operador de caldeira;

• operador de caixa /supermercados;

• operador de fresadora;

• operador destopadeira;

• operador serra fita;

• operador de furadeira;

• operador de roçadeira costal / roçagem em rodovias de arapongas.;

• operador de CNC;

• operador de pintura linha U.V;

• operador de seccionador giben;

• pedreiros;

• promotor de vendas;

• repositor para supermercados;

• representante comercial - ter MEI;

• recepcionista de oficina – masculino;

• salgadeiro/a;

• soldador tig mig ou elétrica;

• soldador tig para inox;

• soldador mecânico;

• supervisor comercial;

• técnico segurança do trabalho;

• técnico manutenção externa / informática;

• técnico de enfermagem / atuar como auxiliar em laboratório/coleta de sangue ter CNH AB – masculino;

• torneiro mecânico;

• vendedores internos / lojas em geral entre outros.;

• vendedor pracista.