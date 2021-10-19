Agência de Arapongas divulga vagas de emprego

Nesta terça-feira (19), a Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8 às 17 horas.
Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador para o telefone (43) 3275-1596.
CARGOS:
AUXILIARES GERAIS - IND. MOVELEIRA / E IND. ESTOFADOS
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE OBRAS
ARMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR DE FERRAGENS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / E AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE VENDAS
AJUDANTE DE MOTORISTA
ATENDENTE DE FARMÁCIA
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDIMENTO AO CLIENTE SAC
AUXIILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
ASSISTENTE COMERCIAL – EXPERIÊNCIA E-COMMERCE
ASSISTENTE COMERCIAL - TER INGLÊS FLUENTE
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE CARREGAMENTO
AUXILIAR DESIGN
AUXILIAR DE MECÂNICO
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
AUXILIAR DE TAPEÇARIA
AUXILIAR TÉCNICO
AUXILIAR DE COBRANCA
ATENDENTE DE LOJAS
BANHO E TOSA COM CNH AB
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
AUXILIAR DE EXTRUSORA
BALCONISTA DE AÇOUGUE
CAMAREIRA DE HOTEL
CAMAREIRA DE MOTEL
CARPINTEIROS
CARREGADOR DE CAMINHÕES
CASEIRO (CASAL S/FILHOS)
CHAPEIRO PARA LANCHES
COBRADOR EXTERNO
COMPRADOR
CONSULTOR DE VENDAS
COPEIRA
COSTUREIRAS DE UNIFORMES
COSTUREIRAS DE ESTOFADOS / COURO OU TECIDO
COSTUREIRA DE OVERLOQUE /GALONEIRA
COSTUREIRA MAQUINA RETA
ELETRICISTAS
ELETRICISTAS INDUSTRIAL
ELETRICISTAS AUTOMOTIVO
ELETROMECÂNICO
EMBALADOR DE SOFÁS
EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS / PARA 3 DIAS NA SEMANA
ENCARREGADO CORTE COSTURA
ENCARREGADO DE OBRAS
ENCARREGADO DE FORMAS METÁLICAS /PRÉDIOS
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO CIVIL
GERENTE DE SUPERMERCADOS
IMPRESSOR SERIGRAFO
FUNILEIRO
LAVADOR DE PEÇAS
LOMBADOR (FRIGORÍFICO)
MARCENEIROS
IMECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE DIREÇÕES FREIOS
MECÂNICO DE MOTOS
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS
MONTADOR /PREGADOR
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOTORISTAS DE CAMINHÃO
MOTORISTA ENTREGADOR
MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK
OFFICE BOY
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS
OPERADORES DE CAIXA
OPERADOR DE FURADEIRAS
OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADOR DE LAMINADOR
OPERADOR MÁQUINA SERRARIA E CNC USINAGEM
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE TELEMARKETING
OPERADOR DE USINAGEM
OPERADOR INDUSTRIAL
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
PADEIRO
PANFLETEIRO
PEDREIROS
PINTOR AUTOMOTIVO
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE EDUCAÇAÕ INFANTIL
RECEPCIONISTA/ SECRETARIA
RECEPCIONISTA DE MOTEL
REPOSITOR DE SUPERMERCADOS
SECRETÁRIA EXECUTIVA
SERRALHEIRO
SERVENTE PARA OBRAS
INSPETOR DE QUALIDADE
SOLDADOR
PINTOR AUTOMOTIVO
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
SUPORTE AO CLIENTE (ÁREA DE T.I)
TAPECEIROS / ESTOFADOR
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO ELETRICISTA
TORNEIROS MECÂNICO
VENDEDORES INTERNO
VENDEDORES EXTERNOS
ZELADOR (MASC)