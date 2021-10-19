Arapongas

Agência de Arapongas divulga vagas de emprego

Interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador para o telefone 3275-1596

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Agência de Arapongas divulga vagas de emprego
fonte: Prefeitura de Arapongas
Agência de Arapongas divulga vagas de emprego

Nesta terça-feira (19), a Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8 às 17 horas. 

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Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador para o telefone (43) 3275-1596. 

CARGOS:               

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AUXILIARES GERAIS  - IND. MOVELEIRA / E IND. ESTOFADOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

AJUDANTE DE OBRAS

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ARMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

ARMADOR DE FERRAGENS

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  / E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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ASSISTENTE DE VENDAS

AJUDANTE DE MOTORISTA

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ATENDENTE DE FARMÁCIA

ATENDENTE DE BALCÃO

ATENDENTE DE LANCHONETE

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ATENDIMENTO AO CLIENTE SAC

AUXIILIAR DE COMPRAS

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

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AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

ASSISTENTE COMERCIAL – EXPERIÊNCIA E-COMMERCE

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ASSISTENTE COMERCIAL  - TER INGLÊS FLUENTE

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

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AUXILIAR DE PADEIRO

AUXILIAR DE  ALMOXARIFADO

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AUXILIAR DE CARREGAMENTO

AUXILIAR DESIGN

AUXILIAR DE MECÂNICO

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AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO

AUXILIAR DE TAPEÇARIA

AUXILIAR TÉCNICO

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AUXILIAR DE COBRANCA

ATENDENTE DE LOJAS

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BANHO E TOSA COM CNH AB

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

AUXILIAR DE EXTRUSORA

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BALCONISTA DE AÇOUGUE

CAMAREIRA DE HOTEL

CAMAREIRA DE MOTEL

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CARPINTEIROS

CARREGADOR DE CAMINHÕES

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CASEIRO (CASAL S/FILHOS)

CHAPEIRO PARA LANCHES

COBRADOR EXTERNO

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COMPRADOR

CONSULTOR DE VENDAS

COPEIRA

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COSTUREIRAS DE UNIFORMES

COSTUREIRAS DE ESTOFADOS / COURO OU TECIDO

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COSTUREIRA DE OVERLOQUE /GALONEIRA

COSTUREIRA  MAQUINA  RETA

ELETRICISTAS

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ELETRICISTAS INDUSTRIAL

ELETRICISTAS AUTOMOTIVO

ELETROMECÂNICO

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EMBALADOR DE SOFÁS

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS  / PARA 3 DIAS NA SEMANA

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ENCARREGADO CORTE COSTURA

ENCARREGADO DE OBRAS

ENCARREGADO DE FORMAS METÁLICAS /PRÉDIOS

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ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO CIVIL

GERENTE DE SUPERMERCADOS

IMPRESSOR SERIGRAFO                 

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FUNILEIRO

LAVADOR DE PEÇAS

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LOMBADOR (FRIGORÍFICO)

MARCENEIROS

IMECÂNICO DE CAMINHÕES

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MECÂNICO DE DIREÇÕES  FREIOS     

MECÂNICO DE MOTOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

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MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS

MONTADOR /PREGADOR

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MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MONTADOR DE MÓVEIS

MOTORISTAS DE CAMINHÃO

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MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK

OFFICE BOY

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OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS

OPERADORES  DE CAIXA

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OPERADOR DE FURADEIRAS

OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE CALDEIRA

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OPERADOR DE LAMINADOR

OPERADOR MÁQUINA SERRARIA E CNC USINAGEM

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE TELEMARKETING

OPERADOR DE USINAGEM

OPERADOR INDUSTRIAL

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

PADEIRO

PANFLETEIRO

PEDREIROS

PINTOR AUTOMOTIVO

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

PROFESSOR DE EDUCAÇAÕ INFANTIL

RECEPCIONISTA/ SECRETARIA

RECEPCIONISTA DE MOTEL

REPOSITOR DE SUPERMERCADOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA

SERRALHEIRO

SERVENTE PARA OBRAS

INSPETOR DE QUALIDADE

SOLDADOR

PINTOR AUTOMOTIVO

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

SUPORTE AO CLIENTE (ÁREA DE T.I)

TAPECEIROS / ESTOFADOR

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO ELETRICISTA

TORNEIROS MECÂNICO

VENDEDORES INTERNO

VENDEDORES EXTERNOS

ZELADOR  (MASC)