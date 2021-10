Da Redação

Agência de Arapongas divulga vagas de emprego

Nesta terça-feira (19), a Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8 às 17 horas.

continua após publicidade .

Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador para o telefone (43) 3275-1596.

CARGOS:

continua após publicidade .

AUXILIARES GERAIS - IND. MOVELEIRA / E IND. ESTOFADOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

AJUDANTE DE OBRAS

continua após publicidade .

ARMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

ARMADOR DE FERRAGENS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

continua após publicidade .

ASSISTENTE DE VENDAS

AJUDANTE DE MOTORISTA

continua após publicidade .

ATENDENTE DE FARMÁCIA

ATENDENTE DE BALCÃO

ATENDENTE DE LANCHONETE

continua após publicidade .

ATENDIMENTO AO CLIENTE SAC

AUXIILIAR DE COMPRAS

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

continua após publicidade .

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

continua após publicidade .

AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

ASSISTENTE COMERCIAL – EXPERIÊNCIA E-COMMERCE

continua após publicidade .

ASSISTENTE COMERCIAL - TER INGLÊS FLUENTE

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

continua após publicidade .

AUXILIAR DE PADEIRO

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

continua após publicidade .

AUXILIAR DE CARREGAMENTO

AUXILIAR DESIGN

AUXILIAR DE MECÂNICO

continua após publicidade .

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO

AUXILIAR DE TAPEÇARIA

AUXILIAR TÉCNICO

continua após publicidade .

AUXILIAR DE COBRANCA

ATENDENTE DE LOJAS

continua após publicidade .

BANHO E TOSA COM CNH AB

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

AUXILIAR DE EXTRUSORA

continua após publicidade .

BALCONISTA DE AÇOUGUE

CAMAREIRA DE HOTEL

CAMAREIRA DE MOTEL

continua após publicidade .

CARPINTEIROS

CARREGADOR DE CAMINHÕES

continua após publicidade .

CASEIRO (CASAL S/FILHOS)

CHAPEIRO PARA LANCHES

COBRADOR EXTERNO

continua após publicidade .

COMPRADOR

CONSULTOR DE VENDAS

COPEIRA

continua após publicidade .

COSTUREIRAS DE UNIFORMES

COSTUREIRAS DE ESTOFADOS / COURO OU TECIDO

continua após publicidade .

COSTUREIRA DE OVERLOQUE /GALONEIRA

COSTUREIRA MAQUINA RETA

ELETRICISTAS

continua após publicidade .

ELETRICISTAS INDUSTRIAL

ELETRICISTAS AUTOMOTIVO

ELETROMECÂNICO

continua após publicidade .

EMBALADOR DE SOFÁS

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS / PARA 3 DIAS NA SEMANA

continua após publicidade .

ENCARREGADO CORTE COSTURA

ENCARREGADO DE OBRAS

ENCARREGADO DE FORMAS METÁLICAS /PRÉDIOS

continua após publicidade .

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO CIVIL

GERENTE DE SUPERMERCADOS

IMPRESSOR SERIGRAFO

continua após publicidade .

FUNILEIRO

LAVADOR DE PEÇAS

continua após publicidade .

LOMBADOR (FRIGORÍFICO)

MARCENEIROS

IMECÂNICO DE CAMINHÕES

continua após publicidade .

MECÂNICO DE DIREÇÕES FREIOS

MECÂNICO DE MOTOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

continua após publicidade .

MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS

MONTADOR /PREGADOR

continua após publicidade .

MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MONTADOR DE MÓVEIS

MOTORISTAS DE CAMINHÃO

continua após publicidade .

MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK

OFFICE BOY

continua após publicidade .

OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS

OPERADORES DE CAIXA

continua após publicidade .

OPERADOR DE FURADEIRAS

OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE CALDEIRA

continua após publicidade .

OPERADOR DE LAMINADOR

OPERADOR MÁQUINA SERRARIA E CNC USINAGEM

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE TELEMARKETING

OPERADOR DE USINAGEM

OPERADOR INDUSTRIAL

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

PADEIRO

PANFLETEIRO

PEDREIROS

PINTOR AUTOMOTIVO

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

PROFESSOR DE EDUCAÇAÕ INFANTIL

RECEPCIONISTA/ SECRETARIA

RECEPCIONISTA DE MOTEL

REPOSITOR DE SUPERMERCADOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA

SERRALHEIRO

SERVENTE PARA OBRAS

INSPETOR DE QUALIDADE

SOLDADOR

PINTOR AUTOMOTIVO

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

SUPORTE AO CLIENTE (ÁREA DE T.I)

TAPECEIROS / ESTOFADOR

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO ELETRICISTA

TORNEIROS MECÂNICO

VENDEDORES INTERNO

VENDEDORES EXTERNOS

ZELADOR (MASC)