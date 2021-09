Agência de Arapongas divulga 75 vagas de emprego

Da Redação

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira, 27, a disponibilidade de 75 vagas de emprego; na área da construção civil, que devem ser preenchidas com máxima urgência. As vagas são:

continua após publicidade .

- Carpinteiro (40 vagas);

- Pedreiro (20 vagas);

continua após publicidade .

- Armador (15 vagas).

Todos exigem experiência.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Levar documentos pessoais. Não é preciso agendamento.