Adultos e jovens são flagrados em parquinho infantil em Arapongas

O Parque Temático em formato de barco, instalado na praça pública Dr. Ciro Bolivar, localizada ao lado do Hospital Santa Rita, entre as ruas Lori e Noitibó, no centro de Arapongas, destinado ao público infantil, vem sendo utilizado por adolescentes e adultos, desrespeitando a faixa etária indicada pelo fabricante (SJ Plays, de Erechim – RS), que é até 12 anos e até 50kg. É uma situação que revolta outras pessoas que frequentam o local e que não se conformam com o abuso de quem não se contenta em acompanhar e observar as crianças, resolvendo também subir nos brinquedos.

Vídeos registrados na noite da última segunda-feira, 18, por um cinegrafista amador, mostram o momento em que um grupo de adultos sobe na instalação do barco, além de usar também o balanço de dois lugares – instalado na área do playground. Esta não é a primeira vez que imagens semelhantes são registradas. Até mesmo à luz do dia, adultos sobem nos brinquedos, danificando a estrutura.

SEGURANÇA - O que era para ser brincadeira de criança, vem se tornando registros de denúncias para a Guarda Municipal. Segundo o secretário da pasta, Paulo Argati, equipes da GMA fazem ronda constante pelo local e a Central tem recebido algumas denúncias. “A Guarda Municipal tem passado por ali, orientado as pessoas e até pedindo para que se retirem dos brinquedos. Mas com a saída das equipes do local, as pessoas retornam para os brinquedos, desrespeitando as orientações de uso. Pedimos para que a população continue denunciando para que possamos tomar medidas mais rígidas”, disse. Além do 153, a população pode denunciar através dos telefones: 9 9180- 0073/ 3902-1010 ou 0800- 645 - 9060.

A Prefeitura vem orientando através das redes sociais e reforça para a necessidade dos cuidados. O prefeito Sérgio Onofre comentou a situação e reforçou a necessidade de conscientização. “É um fato lamentável. Vamos ensinar aos adultos que os brinquedos instalados na praça são de uso apenas das crianças. Os pais ou responsáveis podem acompanhar as crianças, mas sem subir nos brinquedos. Isso pode danificar as peças e até ocasionar acidentes. Os parquinhos são para diversão das nossas crianças”, frisou.

NOVAS INSTALAÇÕES

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) informa que já estão em andamento duas novas instalações do Parque Temático: uma na região da Zona Sul (entre a Avenida Rouxinol e as Ruas Sertanejo e Pica Pau Real) e no Padre Chico. Outras unidades também serão instaladas no mesmo formato. São elas: Casa Grande, Jd. Monte Carlo II, Jardim San Raphael, Jardim San Raphael 5, Vila Aparecida, Jardim Aeroporto e Padre Bernardo.

