Adulteração: posto tem bombas lacradas pelo Procon de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bomba de gasolina foi lacrada pelo Procon de Arapongas

O Procon de Arapongas lacrou seis bombas de gasolina de um posto de combustíveis, localizado na Rouxinol, na área central da cidade, na tarde desta quinta-feira (17). O motivo do interdição é que a gasolina do estabelecimento estava adulterada.

continua após publicidade .

Segundo a Fabiani Silvério Barbist, coordenadora do órgão, os agentes foram ao posto após receberem uma denúncia. "Uma consumidora teve um problema após o abastecimento, elas nos procurou, disse que começou a ter falha no carro, levou no mecânico e teve que tirar o tanque de combustível. Ela vai ter que trocar e limpar. A consumidora pode entrar com ação, mas vamos tentar amigavelmente um acordo", explica.

-LEIA MAIS: Perfil de tenente de Arapongas ganha 140 mil seguidores após morte

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a agente do Procon, foi necessário o apoio da Polícia Militar para realizar o teste de adulteração. "Fomos lá e pedimos para tirar o combustível para o teste, mas eles recusaram. Então pedimos apoio à PM e aguardamos a chegada da advogada do posto, fizemos o teste e deu adulteração", conta.

O estabelecimento informou, segundo Fabiani, que o motivo da adulteração foi por conta de um caminhão ter misturado álcool com gasolina por engano. "A justificativa do posto foi que tiveram uma carreta que descarregou por engano o álcool na gasolina. Ainda hoje estamos aguardando e vamos acompanhar o caminhão para a retirada do combustível e deixar o tanque limpo", disse.

O posto de combustíveis receberá uma multa de R$ 160 mil, segundo o Procon. A retirada do combustível adulterado deve acontecer nesta quinta (17), mas o caminhão com a nova gasolina ainda não tem data para a chegada. Conforme a coordenadora, o órgão deve visitar todos os outros postos nesta sexta-feira (18) para a mesma fiscalização.

Siga o TNOnline no Google News